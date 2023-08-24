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Саммит БРИКС ,  
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Путин назвал сторонников и противников многополярного мира

Президент Путин назвал Запад противником стремления БРИКС к многополярному миру
Сюжет
Саммит БРИКС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Страны Запада являются непримиримыми противниками формирования многополярного мира, сторонниками которого являются государства БРИКС и их сторонники, заявил в ходе саммита в ЮАР президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК. 

По словам Путина, БРИКС и его сторонники выступают за формирование многополярного нового миропорядка, который «был бы подлинно сбалансированным», учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств и открывал бы возможности для различных моделей развития, «помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций».

Президент сказал, что БРИКС «ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет». «Но очевидно так же и то, что у этого объективного процесса, процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить», - продолжил президент.

Речь, по словам Путина, идет о странах «так называемого золотого миллиарда» (под ними обычно подразумеваются западные государства. – РБК), которые, заявил президент, «делают всё, чтобы сохранить прежний однополярный мир».

Материал дополняется

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года