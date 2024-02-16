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Война санкций ,  
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«Аэрофлот» урегулировал с лизингодателями споры по еще семи самолетам

«Аэрофлот» завершил урегулирование споров по еще семи иностранным самолетам
Сюжет
Война санкций
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Группа «Аэрофлот» завершила страховое урегулирование по семи иностранным самолетам с двумя группами лизингодателей, сообщила пресс-служба компании.

Лизингодатели прекратили свои требования в отношении этих самолетов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с «Аэрофлотом». Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию НСК, она выплатила суммы урегулирования.

Страховая компания НСК контролируется подведомственным Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» и была создана в том числе для страхования рисков авиаперевозчиков в связи с санкционным давлением. Ей принадлежит лизинговая компания «НЛК-Финанс», в апреле Минфин приобрел ее облигации почти на 35 млрд руб.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В 2022 году Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в частности самолетов, запчастей и оборудования, а также на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. На этом фоне российские авиакомпании столкнулись с риском ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг.

Для разрешения проблем с воздушными судами Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства на эти цели решили выделить в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет.

После этого «Аэрофлот» выкупил десятки иностранных самолетов. В частности, в конце декабря 2023 года авиакомпания завершила процесс урегулирования спора с несколькими лизингодателями по 28 воздушным судам.

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Теги
Аэрофлот самолет лизинг страховая компания
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