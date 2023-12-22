«Аэрофлот» урегулировал спор с несколькими лизингодателями еще по 28 самолетам

«Аэрофлот» урегулировал спор с лизингодателями еще по 28 самолетам

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования спора с несколькими лизингодателями по 28 самолетам, говорится в поступившем в РБК сообщении авиаперевозчика.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Авиакомпания «Россия», — сказано в сообщении.

Право собственности на воздушные суда перешло к страховой компании НСК, которая выплатила сумму за самолеты для урегулирования спора, добавили в «Аэрофлоте».

Страховая компания НСК контролируется подведомственным Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» и была создана в том числе для страхования рисков авиаперевозчиков в связи с санкционным давлением. Ей принадлежит лизинговая компания «НЛК-Финанс», в апреле Минфин приобрел ее облигации почти на 35 млрд руб.

Перевозчик продолжает переговоры об урегулировании отношений с другими лизингодателями самолетов иностранного производства, уточнили в компании.

В феврале 2022 года ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в частности самолетов, запчастей и оборудования, а также на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. На этом фоне российские авиакомпании столкнулись с риском ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг, и поэтому прекращали полеты за границу.

Для разрешения проблем с воздушными судами Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства на эти цели решили выделить в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет.

В середине сентября гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что до конца 2023 года компания планирует завершить переговоры о страховом урегулировании с иностранными лизингодателями по 61 самолету.