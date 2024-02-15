Суд заочно арестовал адвоката Навального Ольгу Михайлову

Ольга Михайлова (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал адвоката Ольгу Михайлову, которая защищала оппозиционера Алексея Навального, подтвердила РБК пресс-служба суда.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба суда в телеграм-канале.

В середине января 2024 года Михайловой заочно предъявили обвинения в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет. 2 февраля МВД объявило адвоката в розыск.

Михайлова, комментируя дело против себя, назвала его «безумным бредом и фиктивным экстремизмом». Она также сообщила, что уехала из России после арестов ее коллег.

В октябре 2023 года по делу об участии в экстремистской организации арестовали трех других адвокатов Навального — Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева.

В начале 2024 года суд в Москве заочно арестовал четырех соратников оппозиционера — главу ACF International (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марию Певчих (признана иноагентом), пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш (внесена в реестр иноагентов), журналиста Дмитрия Низовцева (внесен в реестр иноагентов) и главу социологической службы ФБК Анну Бирюкову.