Верховный суд отклонил иск Навального о времени на заваривание «Доширака»

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Верховный суд отклонил иск Алексея Навального с требованием отменить часть правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, одно из которых касается времени на прием пищи.

Иск Навального был объединен с другим, касающимися вопроса о допустимом количестве книг у осужденного. Навальный просил суд отменить нормы, разрешающие администрации колонии ограничивать время, отведенное заключенному на горячее питание. В иске он ссылался на формулировку из приложения к Правилам внутреннего распорядка, согласно которой заключенный может потратить на завтрак и ужин «до 30 минут».

По словам Навального, из-за этой формулировки ему установили лимит в десять минут на завтрак и в 15 минут − на ужин. Он пытался обжаловать эти нормы в местном суде. «Нам сказали, что администрация может установить [лимит] и [в] десять минут, и [в] две минуты, и одну минуту, исходя из формулировки», — объяснил свои требования Навальный.«Какой самый популярный товар в ларьке?». «Правильно — «Доширак». Я хотел бы иметь возможность его поесть без установленных ограничений», — добавил он.

Представитель Минюста присутствовавший на заседании, как пишет РАПСИ, заявил, что такая трактовка нормы администрацией колонии — «сюрприз» для ведомства.

«Действует отдельный приказ ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. — РБК), устанавливающий правила питания. Спорная норма указана в «Примерном распорядке». Этот документ ничего не может ограничивать и не может давать такие права руководству колонии <...> Осужденный может оспаривать такие действия в судебном порядке», — сказал представитель Минюста.

Представитель Генеральной прокуратуры счел, что иск Навального следует отклонить, так как часть спорных норм имеет рекомендательный характер, пишет РАПСИ. Судья отклонил требования Навального, уточнив, что решение подлежит обжалованию.

В декабре оппозиционера перевели в ИК-3 «Полярный волк», которая расположена в поселке городского типа Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Навальный осужден на девять лет по делу о мошенничестве. Перед этим он отбывал срок по делу «Ив Роше» в ИК-2 города Покров. До этого с января 2021 года находился в московском СИЗО «Матросская тишина». В августе 2023 года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Навальный называл все обвинения в свой адрес политическими.