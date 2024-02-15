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Владелицу кафе отправили под домашний арест после массового отравления

Прокуратура: на два месяца арестовали владелицу кафе после массового отравления

Владелицу кафе отправили под домашний арест после массового отравления
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Суд в Приморье отправил под домашний арест на месяц и 29 суток владелицу кафе в городе Дальнереченск, где отравились более 60 посетителей, сообщила прокуратура региона.

На контроле прокуратуры находятся результаты расследования уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное для детей в возрасте до шести лет).

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Фото:Andreas Berheide / IMAGO / Global Look Press

В начале февраля жители Дальнереченска отравились едой в кафе «М-Бургер», после чего обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. К 14 февраля число пострадавших выросло до 62 человек. Роспотребнадзор уточнил, что в еде, которую подавали в заведении, нашли сальмонеллу. Ее же обнаружили у всех отравившихся.

Причиной отравления стали наггетсы и соусы, которые приготовили сотрудники кафе из мяса птицы. В заведении выявили несколько нарушений — в частности, отсутствовала документация на соответствие пищевой продукции, а на полуфабрикатах собственного приготовления — маркировка о дате изготовления и сроках реализации.

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Теги
Приморский край массовое отравление прокуратура
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