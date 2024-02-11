Воспитанники школы-интерната МГУ попали в больницу из-за отравления
В Москве пять воспитанников школы-интерната попали в больницу из-за острой кишечной инфекции, еще 12 человек находятся под наблюдением врачей, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
Инфекцию обнаружили в школе-интернате специального учебно-научного центра МГУ им. А.Н. Колмогорова, там приостановили работу пищеблока.
«В настоящее время госпитализированы пять человек, еще 12 с менее выраженными симптомами изолированы, находятся под наблюдением врачей», — говорится в публикации.
РБК направил запрос в школу имени Колмогорова.
В ноябре 2023 года следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК), после массового отравления детей в одном из училищ города Луховицы в Московской области.
По предварительным данным, воспитанники могли заразиться ротавирусной инфекцией. Всего за медицинской помощью обратились 24 человека, 19 из них попали в больницу.
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