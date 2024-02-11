Воспитанники школы-интерната МГУ попали в больницу из-за отравления

В Москве 5 воспитанников школы-интерната попали в больницу с кишечной инфекцией

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве пять воспитанников школы-интерната попали в больницу из-за острой кишечной инфекции, еще 12 человек находятся под наблюдением врачей, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Инфекцию обнаружили в школе-интернате специального учебно-научного центра МГУ им. А.Н. Колмогорова, там приостановили работу пищеблока.

«В настоящее время госпитализированы пять человек, еще 12 с менее выраженными симптомами изолированы, находятся под наблюдением врачей», — говорится в публикации.

РБК направил запрос в школу имени Колмогорова.

В ноябре 2023 года следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК), после массового отравления детей в одном из училищ города Луховицы в Московской области.

По предварительным данным, воспитанники могли заразиться ротавирусной инфекцией. Всего за медицинской помощью обратились 24 человека, 19 из них попали в больницу.