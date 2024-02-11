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Роспотребнадзор уточнил число отравившихся бургерами в Дагестане

Роспотребнадзор: бургерами в Дагестане отравились 35 человек, а не 41
Фото: Andreas Berheide / IMAGO / Global Look Press
Фото: Andreas Berheide / IMAGO / Global Look Press

Информация о 41 пострадавшем от отравления в дагестанском кафе не соответствует действительности, пострадали 35 человек, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Общее количество пострадавших в очаге составило 35 человек, в том числе 25 детей. У всех наблюдается схожая клиника: рвота, боли в животе, жидкий стул, повышение температуры тела до 38 градусов», — рассказали в ведомстве.

Ранее 11 февраля администрация Казбековского района Дагестана сообщила, что от отравления пострадал 41 человек. Позже сообщение на сайте администрации исправили, указав, что отравились 35 человек.

В Роспотребнадзоре добавили, что, по предварительным данным, причиной отравления стал майонез собственного производства, который в кафе добавляли в бургеры. В нем нашли возбудитель сальмонеллеза. Там также отметили, что заведение работало незаконно и не платило налоги.

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Дагестан массовое отравление бургер новости
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