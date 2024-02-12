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В Приморье назвали сроки открытия туристической зоны для россиян в КНДР

Правительство Приморья: в КНДР откроют туристическую зону для россиян
Отправление первой группы туристов из Приморья в КНДР
Отправление первой группы туристов из Приморья в КНДР (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Новую туристическую зону для приема туристов из России в КНДР откроют в ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья. Вонсан-Кальмаский комплекс будет включать в себя 17 отелей и 37 гостиниц. Также на территории базы будут расположены 29 различных магазинов, четырехкилометровый пляж и другие объекты.

Строящуюся базу отдыха посетила первая с момента пандемии туристическая группа из России. Путешественники приехали в Северную Корею впервые после четырехлетнего перерыва.

В состав группы туристов вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. В группе также были воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из Арсеньева, которые провели учебно-тренировочные сборы на горнолыжном курорте. В понедельник, 12 февраля, группа вернулась в Приморье.

Помимо новой турзоны россияне посетили Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрён. Эта туристическая группа из России стала самой многочисленной за последние 50 лет в Северной Корее. Ранее россияне отдыхали в индивидуальных турах или небольших группах до десяти человек. Следующая группа россиян посетит Северную Корею уже в начале марта 2024 года, об этом договорились власти Приморья и КНДР во время визита.

Первая сотня туристов из разных регионов России отправилась в КНДР в конце января. 

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