В Приморье назвали сроки открытия туристической зоны для россиян в КНДР
Новую туристическую зону для приема туристов из России в КНДР откроют в ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья. Вонсан-Кальмаский комплекс будет включать в себя 17 отелей и 37 гостиниц. Также на территории базы будут расположены 29 различных магазинов, четырехкилометровый пляж и другие объекты.
Строящуюся базу отдыха посетила первая с момента пандемии туристическая группа из России. Путешественники приехали в Северную Корею впервые после четырехлетнего перерыва.
В состав группы туристов вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. В группе также были воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из Арсеньева, которые провели учебно-тренировочные сборы на горнолыжном курорте. В понедельник, 12 февраля, группа вернулась в Приморье.
Помимо новой турзоны россияне посетили Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрён. Эта туристическая группа из России стала самой многочисленной за последние 50 лет в Северной Корее. Ранее россияне отдыхали в индивидуальных турах или небольших группах до десяти человек. Следующая группа россиян посетит Северную Корею уже в начале марта 2024 года, об этом договорились власти Приморья и КНДР во время визита.
Первая сотня туристов из разных регионов России отправилась в КНДР в конце января.
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