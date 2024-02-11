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Число отравившихся в дагестанском кафе выросло до 41

Число отравившихся бургерами и пиццей в кафе в Дагестане выросло до 41
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Число отравившихся едой из кафе в Казбековском районе Дагестана выросло до 41 человека, среди них 29 детей, сообщает районная администрация.

«У большинства заболевших наблюдаются симптомы сальмонеллеза. Всего зарегистрирован 41 заболевший, из них 12 взрослых. Тяжелых случаев не отмечено», — говорится в публикации. По данным на утро 11 февраля, 20 человек находятся в стационаре, еще 21 — лечится дома.

Сальмонеллез — болезнь, вызванная бактерией Salmonella. Она сопровождается высокой температурой, болью в животе, тошнотой и иногда рвотой.

Большинство заболевших ели бургеры и пиццу в кафе в селе Дылым. В администрации подчеркнули, что всю нереализованную продукцию изъяли. По версии специалистов, отравление могло произойти из-за майонеза собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца.

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Фото:СК РФ

В администрации также рассказали, что, по данным специалистов, у заболевших симптомы, которые наблюдаются при употреблении «яиц, курятины и мясного фарша» плохого качества. Из-за массового отравления в Казбековском районе проводят обход «всех территорий населенного пункта, где предполагается распространение продукции, произведенной в кафе». Кроме того, идет обследование 126 учащихся находящегося рядом с кафе лицея, а также людей, которые потенциально могли съесть некачественную пищу в заведении.

Власти также не исключают, что отравление произошло из-за «водного фактора» — сильного снегопада, за которым последовало «стремительное таяние снега». Для уточнения этой версии в водозаборе и во всех микрорайонах Дылыма взяли пробы воды, которые направили на анализ в Махачкалу.

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11 февраля массовое отравление произошло также в Приморском крае. В Дальнереченске 22 местных жителя обратились в больницу с признаками острого отравления. CК завел уголовное дело. По данным следствия, отравление произошло в кафе «М-Бургер».

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