Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62
Количество жителей Дальнереченска, которые отравились едой в кафе «М-Бургер», выросло до 62 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
«По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла. Увеличилось и число пострадавших — с 21 в первый день обращения до 62 в настоящее время», — рассказали в ведомстве. У всех пострадавших обнаружили заражение сальмонеллой.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной отравления в кафе «М-Бургер» стали наггетсы и соусы, которые были приготовлены сотрудниками кафе из мяса птицы. В заведении выявили несколько нарушений, в частности, отсутствовала документация на соответствие пищевой продукции, а на полуфабрикатах собственного приготовления — маркировка о дате изготовления и сроках реализации.
Жители Дальнереченска отравились едой после посещения кафе в период с 5 по 10 февраля, после чего обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Следственный комитет дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих признакам безопасности). Бургерную временно закрыли.
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