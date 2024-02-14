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Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62

Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62

Количество жителей Дальнереченска, которые отравились едой в кафе «М-Бургер», выросло до 62 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

«По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла. Увеличилось и число пострадавших — с 21 в первый день обращения до 62 в настоящее время», — рассказали в ведомстве. У всех пострадавших обнаружили заражение сальмонеллой.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной отравления в кафе «М-Бургер» стали наггетсы и соусы, которые были приготовлены сотрудниками кафе из мяса птицы. В заведении выявили несколько нарушений, в частности, отсутствовала документация на соответствие пищевой продукции, а на полуфабрикатах собственного приготовления — маркировка о дате изготовления и сроках реализации.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Жители Дальнереченска отравились едой после посещения кафе в период с 5 по 10 февраля, после чего обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Следственный комитет дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих признакам безопасности). Бургерную временно закрыли.

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Теги
Роспотребнадзор отравление массовое отравление Бургеры кафе общепит Приморский край
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