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ЮАР сообщила о «тихонечко стучащихся» в БРИКС странах глобального Севера

Дипломат Суклал: все больше развитых стран тихонечко стучатся в двери БРИКС
ЮАР заявила, что страны глобального Севера заинтересованы в работе с БРИКС. Россия сообщила, что в объединение стремятся 30 стран мира. Саудовская Аравия, которую Москва называет членом БРИКС, во встрече шерп не участвует
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Все больше развитых государств — стран глобального Севера «тихонечкко стучатся в двери БРИКС». Об этом на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС, которая проходит в Москве с 30 января по 1 февраля, заявил глава делегации ЮАР Анил Суклал. По его словам, это значит, что эти государства хотят сотрудничать с объединением.

«Думаю, что это положительный знак, поскольку страны БРИКС не настроены против Запада. Мы никогда не говорили, что все, что мы делаем, противоречит интересам какого-либо блока или какой-либо части света. Мы всегда говорили, что открыты для общения со всеми, кто верит в принцип равенства, инклюзивности и готов развиваться вместе как глобальное сообщество», — сказал представитель ЮАР.

В беседе с РБК Суклал отказался уточнить, какие конкретно западные страны хотят подключиться к БРИКС, «поскольку это чувствительный вопрос». «Как известно, в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон выражал желание поприсутствовать на саммите БРИКС. Несколько других стран также проявили заинтересованность в том, что происходит внутри БРИКС, они ищут пути для диалога», — сказал он РБК. По его словам, было бы целесообразно «на каком-то этапе» наладить диалог БРИКС и G7. «Группа развитых страх, которая в основном ориентирована на западный мир, нуждается во взаимодействии с развивающимся миром. А БРИКС в некотором смысле является организацией, которая объединяет ключевые страны, занимающиеся ключевыми проблемами развивающегося мира», — подчеркнул представитель ЮАР.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

На той же встрече шерпа председательствующей в БРИКС России, замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что порядка 30 стран из разных регионов хотят либо присоединиться к объединению, либо наладить с ним сотрудничество. «Форматы сотрудничества, которые интересуют государства, совершенно разные. Некоторые хотят полного членства, о чем говорят официально, некоторые проявляют интерес к сближению с БРИКС, — сказал РБК Рябков. — Поэтому мы должны будем, не откладывая, сразу заняться — в прямом смысле с завтрашнего дня — разработкой категорий государств-партнеров». Замминистра подчеркнул, что любые решения на этот счет принимаются на высшем политическом уровне, поэтому делегациям важно хорошо подготовиться к грядущему саммиту БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани.

«Сегодняшние дискуссии показывают, что и страны-основатели БРИКС, и новички проявляют неподдельный интерес к теме взаимодействия с государствами, интересующимися присоединением. Но пока конкретики и углубленного обсуждения этой темы у нас не было. Понятно, что это совершенно свежий вопрос — все впереди. Время называть какие-то конкретные страны не пришло», — сказал Рябков.

В январе 2024 года в БРИКС вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия — шерпы и су-шерпы этих стран участвуют в московской встрече. В числе государств, которые присоединились к объединению, Сергей Рябков также назвал Саудовскую Аравию. Однако ее представителей на встрече нет. 16 января министр торговли королевства Маджид аль-Касаби заявил, что Эр-Рияд пока официально не присоединился к БРИКС; однако Рябков 29 января сообщил, что страна входит в объединение с начала месяца.

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Отсутствие делегации Саудовской Аравии в Москве замминистра объяснил «техническим моментом». «Причины, по которым Саудовская Аравия не смогла принять участие во встрече шерп, могут быть разные, — сказал 30 января журналистам Рябков. — Это технический момент, и я думаю, что, когда все необходимые внутренние дискуссии в Эр-Рияде завершатся, мы получим возможность коллег из Саудовской Аравии приветствовать в наших мероприятиях, в том числе и по линии шерп».

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