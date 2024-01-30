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Рябков заявил, что расширение БРИКС «изменит правила игры»

Рябков: расширение БРИКС поможет строительству нового справедливого миропорядка
Расширение БРИКС «изменит правила игры» и позволит вовлечь развивающиеся страны в процесс принятия решений, уверен Сергей Рябков
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Расширение БРИКС принесет значительную пользу и «без преувеличения изменит правила игры», заявил замглавы МИД, шерпа России в объединении Сергей Рябков, передает корреспондент РБК. В Москве проходит первая в год российского председательства встреча шерп и су-шерп стран БРИКС.

Рябков напомнил, что в январе к группе присоединились пять стран — Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. «Для меня это большая честь приветствовать вас, новых членов семьи БРИКС», — сказал он. На встрече присутствуют делегации ЮАР, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Эфиопии, Китая и ОАЭ; представителей Саудовской Аравии нет. 16 января министр торговли королевства Маджид аль-Касаби заявил, что Эр-Рияд пока официально не присоединилась к БРИКС, однако Рябков накануне сказал, что страна является членом объединения с начала месяца.

«Расширенный БРИКС внесет вклад в строительство нового, более справедливого многополярного миропорядка, который будет лучше отражать реальную ситуацию на международной арене», — сказал Рябков.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

По его словам, расширенный формат позволит голосу развивающегося мира звучать громко и ясно и вовлечь развивающиеся страны в процесс принятия решений. Главной задачей российского председательства Рябков назвал помощь новым участникам интегрироваться в институты БРИКС.

БРИКС была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к ней присоединилась ЮАР. Летом 2023-го на саммите в Йоханнесбурге вступить в БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Аргентина, как и остальные новые члены, должна была присоединиться к объединению 1 января. Однако президент Хавьер Милей, возглавивший страну в декабре, уведомил лидеров стран БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина, об отказе от участия, заявив, что сейчас этот шаг нецелесообразен. Глава аргентинского МИДа Диана Мондино назвала решение отчасти идеологическим. Министр отметила, что у Буэнос-Айреса есть торговые соглашения со всеми членами БРИКС и сейчас страна хочет сосредоточиться на собственных экономических проблемах. Также, сказала Мондино, Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями» — США, Израилем, ЕС и Канадой. В Кремле выразили сожаление в связи с решением Буэнос-Айреса.

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На саммите шерп в Москве присутствую делегации ЮАР, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Эфиопии, Китая и ОАЭ. Делегация Саудовской Аравии на мероприятие не приехала. В январе министр торговли королевства Маджид аль-Касаб заявил, что Саудовская Аравия приглашена в БРИКС, но официально к объединению пока не присоединилась.

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