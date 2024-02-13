Арестованный в Финляндии экс-командир «Русича» получил условный срок

Воислав Торден (прежнее имя — Ян Петровский) (Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Sipa USA / Reuters)

Суд в Финляндии приговорил находящегося под арестом россиянина Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский) к условному сроку по делу об умышленном нарушении запрета на въезд в страну, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Наталию Мальгину.

«Его приговорили к условному наказанию — 40 дням тюремного заключения», — сказала адвокат.

Она также отметила, что своим решением суд признал, что система биометрических данных шенгенской зоны SIS (Schengen Information System. — РБК) не функционирует должным образом и ее можно обмануть, сменив имя. Мальгина подчеркнула, что Торден, находящийся под западными санкциями, оказался в Финляндии благодаря греческой и финской визам, а также виду на жительство.

В Финляндии Тордена также обвиняют в совершении военных преступлений, он находится под арестом с 18 декабря 2023 года. Следствие по этому делу продолжается. По информации финского портала Yle, обвинения россиянину предъявят не раньше 31 мая 2024 года.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», которая участвовала в боевых действиях в Донбассе начиная с 2014 года.

Задержание Тордена произошло в Финляндии летом 2023 года, когда он пытался улететь из Хельсинки в Ниццу. Финские власти заподозрили его в нарушении миграционного законодательства.

Претензии к россиянину есть и у правоохранительных органов Украины, они обвиняют его в «террористических преступлениях». Киев обратился к Хельсинки с просьбой об экстрадиции, но финский суд ответил отказом, сочтя, что там его ждут ненадлежащие условия содержания.

12 января 2024 года Мальгина заявила, что Тордена содержат в «максимально жестких» условиях, а из-за западных санкций он не может получить никакие средства, кроме базовых выплат для заключенных. По словам адвоката, их хватает на «стаканчик йогурта или одно яблоко» в день.

Минфин США, вводя санкции против Тордена (в списке Минфина он указан под прежним именем Ян Петровский), назвал «Русич» неонацистской военизированной группировкой, связанной с ЧВК «Вагнер». 6 декабря санкции против россиянина ввела Великобритания, власти страны также указали националиста в списке под изначальным именем.