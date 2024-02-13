 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Арестованный в Финляндии экс-командир «Русича» получил условный срок

Финский суд приговорил к условному сроку экс-командира «Русича» Воислава Тордена
Воислав Торден (прежнее имя&nbsp;&mdash; Ян Петровский)
Воислав Торден (прежнее имя — Ян Петровский) (Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Sipa USA / Reuters)

Суд в Финляндии приговорил находящегося под арестом россиянина Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский) к условному сроку по делу об умышленном нарушении запрета на въезд в страну, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Наталию Мальгину.

«Его приговорили к условному наказанию — 40 дням тюремного заключения», — сказала адвокат.

Она также отметила, что своим решением суд признал, что система биометрических данных шенгенской зоны SIS (Schengen Information System. — РБК) не функционирует должным образом и ее можно обмануть, сменив имя. Мальгина подчеркнула, что Торден, находящийся под западными санкциями, оказался в Финляндии благодаря греческой и финской визам, а также виду на жительство.

В Финляндии Тордена также обвиняют в совершении военных преступлений, он находится под арестом с 18 декабря 2023 года. Следствие по этому делу продолжается. По информации финского портала Yle, обвинения россиянину предъявят не раньше 31 мая 2024 года.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», которая участвовала в боевых действиях в Донбассе начиная с 2014 года.

В Финляндии арестовали экс-командира «Русича» по новым подозрениям
Общество
Воислав Торден (Ян Петровский)

Задержание Тордена произошло в Финляндии летом 2023 года, когда он пытался улететь из Хельсинки в Ниццу. Финские власти заподозрили его в нарушении миграционного законодательства.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Претензии к россиянину есть и у правоохранительных органов Украины, они обвиняют его в «террористических преступлениях». Киев обратился к Хельсинки с просьбой об экстрадиции, но финский суд ответил отказом, сочтя, что там его ждут ненадлежащие условия содержания.

12 января 2024 года Мальгина заявила, что Тордена содержат в «максимально жестких» условиях, а из-за западных санкций он не может получить никакие средства, кроме базовых выплат для заключенных. По словам адвоката, их хватает на «стаканчик йогурта или одно яблоко» в день.

Минфин США, вводя санкции против Тордена (в списке Минфина он указан под прежним именем Ян Петровский), назвал «Русич» неонацистской военизированной группировкой, связанной с ЧВК «Вагнер». 6 декабря санкции против россиянина ввела Великобритания, власти страны также указали националиста в списке под изначальным именем.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Финляндия суд условный срок националист Воислав Торден
Материалы по теме
Адвокат экс-командира «Русича» назвала жесткими условия в финской тюрьме
Политика
Финляндия отказалась передать Украине экс-командира «Русича»
Политика
В Финляндии арестовали экс-командира «Русича» по новым подозрениям
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 16:24
Евросоюз объявил о планах по сближению с Арменией Политика, 18:17
Госдума в первом чтении упростила продажу квартир с маткапиталом Недвижимость, 18:14
Автозавод «Москвич» перейдет на сборку полного цикла Авто, 18:13
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 18:09
Акции «Диасофта» открыли первые торги на Мосбирже ростом на 40% Инвестиции, 18:09
Блиновская проиграла апелляцию на решение об аресте Общество, 17:59
В Берлине призвали ЕС перестать полагаться на ядерное оружие США Политика, 17:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Футбольные клубы потратили $1,46 млрд в зимнее трансферное окно Спорт, 17:49
Что такое ВИЧ, как передается и как себя защитить Тренды, 17:46
Арестованный в Финляндии экс-командир «Русича» получил условный срок Политика, 17:45
Путин обсудил с Совбезом вопросы о работе МИДа, Минобороны и Минюста Политика, 17:33
В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства Политика, 17:25
Военная операция на Украине. Карта на 13 февраля Политика, 17:11
Протестующих фермеров в Индии обстреляли слезоточивым газом Политика, 17:11