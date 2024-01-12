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Адвокат экс-командира «Русича» назвала жесткими условия в финской тюрьме

Адвокат назвала жесткими условия содержания экс-командира «Русича» в Финляндии
Из-за санкций Запада экс-командир ДШРГ «Русич» Торден, обвиняемый в военных преступлениях, может получать только базовые выплаты для заключенных, которых хватает на «один стаканчик йогурта или одно яблоко» в день, сказала адвокат
Воислав Торден
Воислав Торден (Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / ТАСС)

Россиянин Воислав Торден, арестованный в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине, содержится в «максимально жестких» условиях, а его права ограничены намного строже, чем у других заключенных, заявила «РИА Новости» адвокат Наталия Малыгина.

Торден (прежнее имя — Ян Петровский) — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», которая участвовала в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах. Киев считает его виновным в «террористических преступлениях». ДШРГ в августе 2023-го объявила, что «прекращает выполнение любых боевых задач», пока Тордена не освободят.

«Хотя формально никаких ограничений судом не установлено, но из-за того, что против Воислава Тордена приняты прямые санкции ЕС и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключенных, на которые в день можно купить один стаканчик йогурта или одно яблоко», — сказала Малыгина.

В Финляндии арестовали экс-командира «Русича» по новым подозрениям
Общество
Воислав Торден (Ян Петровский)

Со слов адвоката, представители финской прокуратуры заявили, что преступления, в которых Украина обвиняет Тордена, в Финляндии не подпадают под уголовную ответственность. Хельсинки проведет собственное расследование по международным преступлениям «в рамках универсальной подсудности». «На практике это означает, что следствие может длиться сколько угодно долго — и год, и два, и неизвестно, дойдет ли дело до вынесения обвинения», — уточнила она.

Тордена задержали в Финляндии летом 2023 года. Его заподозрили в нарушении миграционного законодательства при попытке улететь из Хельсинки в Ниццу. Украина просила экстрадировать Тордена, но финский суд отказал, посчитав, что там его будут содержать в ненадлежащих условиях. Позднее замгенпрокурора Юкка Раппе сообщил, что в отношении россиянина идет предварительное расследование, а 18 декабря его арестовали по обвинению в военных преступлениях.

США, вводя санкции против Тордена (в списке Минфина он указан под прежним именем Ян Петровский), назвали «Русич» неонацистской военизированной группировкой, связанной с ЧВК «Вагнер» (также находится под американскими санкциями); группа ответственна либо участвовала в деятельности, «которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников и партнеров от имени или в интересах правительства России», заявляли в Минфине.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Воислав Торден адвокат Финляндия военные преступления Военная операция на Украине
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