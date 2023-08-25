MTV3 узнал о задержании в Финляндии лидера военной группировки «Русич»

Мужчину задержали в конце августа по обращению Киева, который требует его выдачи. По данным MTV3, речь идет об одном из лидеров группы «Русич» Яне Петровском, воевавшем на Украине и в Сирии

Фото: dshrg_rusich / VK

В Финляндии задержан россиянин Ян Петровский, один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», сообщает MTV. По данным телеканала, позже 25 августа суд рассмотрит вопрос о его аресте; полиция требует поместить мужчину под стражу «в целях содействия расследованию и экстрадиции».

Его выдачи требует Украина, которая обвиняет Петровского в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах, пишет MTV.

В российском посольстве в Хельсинки сообщили РБК, что россиянин был задержан по обращению украинской стороны; финские власти проинформировали об этом дипломатов в среду, 23 августа. Диппредставительство попросило о встрече с мужчиной, но не получило ответа. «Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, принимает необходимые меры для оказания консульской помощи», — сообщили там, не уточнив его имени.

Петровский находится под санкциями Евросоюза и США. Американский Минфин в обоснованиях называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 году и 2015 году, и военных действиях, продолжающихся на Украине с февраля 2022 года; она связана с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса» (против них также введены западные санкции).

В Соединенных Штатах заявили, что группа ответственна либо участвовала в деятельности, «которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников и партнеров от имени или в интересах правительства России». Еще один лидер «Русича» Алексей Мильчаков находится под санкциями США, Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании. «Фонтанка» называла Петровского «правой рукой» Мильчакова.

Как отмечает MTV3, Петровский в молодости много лет жил в Норвегии, где известен своими крайне правыми взглядами. Он, в частности, был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина». По данным норвежской телекомпании NRK, Петровский также воевал в Сирии на стороне Дамаска. В 2016 году норвежские власти депортировали мужчину в Россию, посчитав его угрозой для безопасности страны.