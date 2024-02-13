Лавров: есть потенциал для дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Лавров заявил о потенциале для дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Обострение кризиса на Ближнем Востоке, по ощущениям, еще не достигло своего предела. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай», предает корреспондент РБК.

По словам главы ведомства, последствия эскалации между группировкой ХАМАС и Израилем сегодня видны и в других частях региона, в частности на Западном берегу реки Иордан, на территории Сирии, Ирака и Иордании,

«Безусловно, ситуация в Красном море резко обострилась и обострилась ситуация вокруг Йемена. <...> Ощущение такое, что эта региональная ситуация пока еще не достигла своего предела, к огромному сожалению», — сказал Лавров.

Россия не видит перспектив стабилизации ситуации в секторе Газа, учитывая позицию израильской стороны, продолжил министр.

Однако Москва рассчитывает в ближайшем будущем провести новую межпалестинскую встречу по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке при поддержке арабских государств, отметил Лавров. Возможность проведения такой встречи министр обсуждал в конце января с постоянными представителями стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) при ООН.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, убив сотни мирных граждан. В ответ власти страны начали военную операцию против движения и ввели войска в сектор Газа.

Действия ХАМАС одобрил Иран. Страна также поддерживает группировку «Хезболла», действующую на юге Ливана. Последняя после начала конфликта стала атаковать северные районы Израиля. В ответ израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

На фоне конфликта атакам со стороны исламистов начали подвергаться американские военные базы в Ираке и Сирии. О поддержке ХАМАС заявили йеменские хуситы: движение стало атаковать в Красном море суда, по его мнению, связанные с Израилем. В ответ США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов на территории Йемена.