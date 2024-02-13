 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Лавров заявил о потенциале для дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Лавров: есть потенциал для дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Обострение кризиса на Ближнем Востоке, по ощущениям, еще не достигло своего предела. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай», предает корреспондент РБК.

По словам главы ведомства, последствия эскалации между группировкой ХАМАС и Израилем сегодня видны и в других частях региона, в частности на Западном берегу реки Иордан, на территории Сирии, Ирака и Иордании,

«Безусловно, ситуация в Красном море резко обострилась и обострилась ситуация вокруг Йемена. <...> Ощущение такое, что эта региональная ситуация пока еще не достигла своего предела, к огромному сожалению», — сказал Лавров.

Россия не видит перспектив стабилизации ситуации в секторе Газа, учитывая позицию израильской стороны, продолжил министр.

В США анонсировали продолжение ударов на Ближнем Востоке
Политика
Фото:Jorge LeBaron / U.S. Navy / Reuters

Однако Москва рассчитывает в ближайшем будущем провести новую межпалестинскую встречу по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке при поддержке арабских государств, отметил Лавров. Возможность проведения такой встречи министр обсуждал в конце января с постоянными представителями стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) при ООН.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, убив сотни мирных граждан. В ответ власти страны начали военную операцию против движения и ввели войска в сектор Газа.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Действия ХАМАС одобрил Иран. Страна также поддерживает группировку «Хезболла», действующую на юге Ливана. Последняя после начала конфликта стала атаковать северные районы Израиля. В ответ израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

На фоне конфликта атакам со стороны исламистов начали подвергаться американские военные базы в Ираке и Сирии. О поддержке ХАМАС заявили йеменские хуситы: движение стало атаковать в Красном море суда, по его мнению, связанные с Израилем. В ответ США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов на территории Йемена.

Теги
Персоны
Сергей Лавров Ближний Восток эскалация
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Reuters узнал детали предложенной Ливану сделки по Израилю и «Хезболле»
Политика
Число погибших при ударах Израиля по Рафаху возросло до 67
Политика
В Белом доме призвали к «непопулярным шагам» для урегулирования в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
В России объявили в розыск треш-стримера Mellstroy Общество, 15:11
МЧС опровергло информацию о пожаре на заводе «МиГ» в Москве Общество, 15:07
IIHF запретила Буре участвовать в обсуждении отстранения россиян Спорт, 15:07
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 15:00
Готовы ли покупатели платить за новые бренды на маркетплейсах Pro, 14:59
Суд Петербурга огласил приговор бежавшей из Афганистана журналистке Политика, 14:59
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады ВСУ Политика, 14:56
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Биткоин превысил $50 тыс. впервые с 2021 года. Что дальше Крипто, 14:56
Министра обороны Италии госпитализировали с подозрением на перикардит Политика, 14:51
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Тайваню и Израилю Политика, 14:49
Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку Политика, 14:48
В Москве за 5 лет снизился разрыв цен между жильем в центре и на окраинах Недвижимость, 14:47
Россиянка вышла в третий круг турнира WTA в Дохе после отказа украинки Спорт, 14:38
Бывшая лыжница выиграла индивидуальную гонку в биатлоне на Спартакиаде Спорт, 14:27