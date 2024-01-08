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Палестино-израильский конфликт ,  
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Командир «Хезболлы» погиб в Ливане в результате удара Израиля

Reuters: высокопоставленный командир «Хезболлы» погиб в Ливане при ударе Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Виссам аль-Тавил был замначальника одного из подразделений «Радвана». По информации AFP, он руководил военными операциями на юге Ливана, откуда «Хезболла» наносит удары по Израилю
Фото: Gil Eliyahu / Reuters
Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Один из командиров подразделения «Радван» шиитской группировки «Хезболла» погиб в результате удара Израиля по территории Ливана, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сфере безопасности. О гибели командира «Радван» пишет и AFP со ссылкой на представителя службы безопасности.

Речь идет о Виссаме аль-Тавиле, замначальника одного из подразделений «Радвана», сообщили источники Reuters. По их словам, он и еще один боец «Хезболлы» были убиты в автомобиле в результате израильского удара по деревне Мадждал-Сельм на юге Ливана.

Один из источников назвал случившееся «очень болезненным ударом». Другой собеседник Reuters не исключил, что теперь ситуация может обостриться.

Нетаньяху предложил «Хезболле» усвоить урок ХАМАС
Политика
Ливано-израильская граница

AFP пишет со ссылкой на представителя службы безопасности, что погибший командир играл ключевую роль в руководстве военными операциями на юге Ливана, откуда «Хезболла» наносит удары по Израилю.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила около 12:45 мск, что израильская авиация нанесла удары по отдельным районам Ливана и объектам «Хезболлы» на территории страны. В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на запуск противотанковой ракеты по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля с территории Ливана.

Позднее Haaretz сообщила со ссылкой на заявление «Хезболлы», что группировка подтвердила гибель Виссама аль-Тавила.

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После 7 октября, когда началась война между Израилем и ХАМАС, ливанская шиитская группировка «Хезболла», которая поддерживается Ираном, начала наносить удары по северу страны. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки.

В начале ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. В то же время официальные ливанские власти заявляли, что не хотят войны.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал в декабре, что вступление «Хезболлы» в войну может привести к уничтожению Ливана, и призывал группировку «усвоить урок» ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль готов к войне с «Хезболлой» и сделает все, чтобы «восстановить безопасность на севере».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Хезболла Ливан Израиль ЦАХАЛ
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