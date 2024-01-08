Командир «Хезболлы» погиб в Ливане в результате удара Израиля

Виссам аль-Тавил был замначальника одного из подразделений «Радвана». По информации AFP, он руководил военными операциями на юге Ливана, откуда «Хезболла» наносит удары по Израилю

Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Один из командиров подразделения «Радван» шиитской группировки «Хезболла» погиб в результате удара Израиля по территории Ливана, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сфере безопасности. О гибели командира «Радван» пишет и AFP со ссылкой на представителя службы безопасности.

Речь идет о Виссаме аль-Тавиле, замначальника одного из подразделений «Радвана», сообщили источники Reuters. По их словам, он и еще один боец «Хезболлы» были убиты в автомобиле в результате израильского удара по деревне Мадждал-Сельм на юге Ливана.

Один из источников назвал случившееся «очень болезненным ударом». Другой собеседник Reuters не исключил, что теперь ситуация может обостриться.

AFP пишет со ссылкой на представителя службы безопасности, что погибший командир играл ключевую роль в руководстве военными операциями на юге Ливана, откуда «Хезболла» наносит удары по Израилю.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила около 12:45 мск, что израильская авиация нанесла удары по отдельным районам Ливана и объектам «Хезболлы» на территории страны. В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на запуск противотанковой ракеты по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля с территории Ливана.

Позднее Haaretz сообщила со ссылкой на заявление «Хезболлы», что группировка подтвердила гибель Виссама аль-Тавила.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

После 7 октября, когда началась война между Израилем и ХАМАС, ливанская шиитская группировка «Хезболла», которая поддерживается Ираном, начала наносить удары по северу страны. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки.

В начале ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. В то же время официальные ливанские власти заявляли, что не хотят войны.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал в декабре, что вступление «Хезболлы» в войну может привести к уничтожению Ливана, и призывал группировку «усвоить урок» ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль готов к войне с «Хезболлой» и сделает все, чтобы «восстановить безопасность на севере».