Кадры с места фестиваля в Израиле, где ХАМАС убил больше 200 человек
Появились кадры с места фестиваля в Израиле, где нашли сотни убитых
На месте проведения фестиваля Nature Party в Израиле нашли тела более 260 погибших. На участников фестиваля напали боевики ХАМАС. Как выглядит территория фестиваля после нападения — на видео.
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