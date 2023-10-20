Военная база США в Ираке подверглась обстрелу

Авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены военные США, подверглась обстрелу, сообщили источники Al Arabiya, Shafaq News и Al Mayadeen.

По данным двух источников телеканала Al Arabiya в службах безопасности, американская военная база подверглась атакам дронов и ракет, внутри базы были слышны многочисленные взрывы. Данных о пострадавших или ущербе нет, уточнили собеседники телеканала.

Источник Shafaq News в службах безопасности уточнил, что удары по авиабазе наносились ракетами «Град». Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака», передает Al Mayadeen.

Al Mayadeen отмечает, что это уже вторая атака по базе за последние два дня. По данным Al Arabiya, американская база подверглась всего трем атакам за прошедшие сутки. Так, в среду, 18 октября, военные силы США в Ираке подверглись двум атакам беспилотников, в результате одной из них «небольшое число военнослужащих» получили легкие ранения, отметил телеканал.

Авиабаза Айн аль-Асад расположена в западной провинции Ирака Анбар. США имеют в стране около 2,5 тыс. военнослужащих, уточняет Al Arabiya.