В Сирии две базы США на месторождении газа подверглись ракетному обстрелу

Две американские базы возле газового месторождения Конико и нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии подверглись ракетным атакам, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на корреспондента.

Источники подтвердили Al Mayadeen, что обстрел двух баз в Дейр-эз-Зоре неподалеку от месторождений произошел двумя очередями. В первой по объектам выпустили семь ракет, затем последовал залп из еще пяти, нацеленный на «зеленую деревню» — территорию внутри американской базы, отведенную для проживания солдат.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики вооруженных отрядов, входящих в движение «Исламское сопротивление».

23 октября Al Mayadeen сообщил об обстреле двух военных баз США в Сирии — в Аль-омаре и Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Тогда ответственность также взяли члены «Исламского сопротивления».

После начала войны между палестинским исламским движением ХАМАС и Израилем 7 октября, американские базы стали подвергаться обстрелам. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что несколько американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

После учащения атак Пентагон отправил на Ближний Восток около 900 американских военнослужащих. До этого в Иране находились примерно 2,5 тыс. военных США, в Сирии — еще около 900.