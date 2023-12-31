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Война в Сирии ,  
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В Сирии две базы США на месторождении газа подверглись ракетному обстрелу

Al Mayadeen: две базы США в Сирии подверглись ракетным обстрелам
Сюжет
Война в Сирии

Две американские базы возле газового месторождения Конико и нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии подверглись ракетным атакам, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на корреспондента.

Источники подтвердили Al Mayadeen, что обстрел двух баз в Дейр-эз-Зоре неподалеку от месторождений произошел двумя очередями. В первой по объектам выпустили семь ракет, затем последовал залп из еще пяти, нацеленный на «зеленую деревню» — территорию внутри американской базы, отведенную для проживания солдат.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики вооруженных отрядов, входящих в движение «Исламское сопротивление».

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23 октября Al Mayadeen сообщил об обстреле двух военных баз США в Сирии — в Аль-омаре и Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Тогда ответственность также взяли члены «Исламского сопротивления».

После начала войны между палестинским исламским движением ХАМАС и Израилем 7 октября, американские базы стали подвергаться обстрелам. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что несколько американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

После учащения атак Пентагон отправил на Ближний Восток около 900 американских военнослужащих. До этого в Иране находились примерно 2,5 тыс. военных США, в Сирии — еще около 900.

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Теги
Сирия США военные базы ракетный обстрел

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