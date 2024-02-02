 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко назвал отравой для Украины выборы президента в военное время

Мэр Киева Кличко заявил, что выборы в военное время были бы отравой для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Киева считает, что это может разрушить страну изнутри. Кличко призвал дождаться окончания боев, а также прекратить политические распри
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: John Moore / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выборы президента Украины в военное время стали бы «отравой для страны», которая может разрушить ее изнутри.

В интервью французскому журналу Le Point Кличко спросили о его планах участвовать в президентских выборах на Украине. «Выборы в военное время были бы отравой для страны. Это разрушит Украину изнутри. Мы должны дождаться окончания войны, прежде чем устраивать их. А пока мы должны прекратить политические распри, думать о высших интересах страны и оставаться едиными. На данный момент моя единственная цель — хорошо, очень хорошо работать на благо моих сограждан», — ответил мэр Киева.

Его также попросили прокомментировать его недавнюю критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского, что, по мнению журналистов, может играть на руку России. Кличко ранее заявил, что политический режим на Украине движется к автократии, а не демократии.

«Я не критикую, я даю советы. Я чую автократический дрейф, и это меня беспокоит. Мы должны оставаться верными нашим ценностям, тем ценностям, за которые мы боремся уже десять лет и которые отличают нас от России. Когда я утверждаю, что Украине нужна большая свобода прессы, это не критика президента», — ответил он.

Еще одной причиной для противостояния Кличко с украинским руководством стала гибель людей, которые не смогли попасть в закрытое бомбоубежище в Киеве летом 2023-го. По его словам, сейчас в городе с населением 3,5 млн человек расположено 4046 укрытий, однако их должно быть в десять раз больше.

«Каждое убежище должно быть оборудовано в соответствии с конкретными стандартами, электрифицировано, проветрено, доступно и подключено к водопроводу. Это огромные затраты и работы, которые невозможно выполнить за такое короткое время. За неимением идеального решения мы должны использовать автостоянки или подвалы», — рассказал мэр Киева.

Вместе с тем, по его словам, в 2024 году в городе работают школы, транспорт, магазины, больницы, дороги и рестораны, несмотря на воздушные тревоги. На вопрос о разделении страны на Киев, где жизнь «идет своей чередой», и зонами боевых действий, Кличко ответил, что ситуация в любой момент может измениться. «Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, находящихся на передовой. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, живущих в тылу. У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности. Мы должны быть сильными не только на фронте, но и в тылу. Русские уважают силу, а не слабость», — заключил мэр Киева.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Кличко раскритиковал украинские власти словами про автократию
Политика
Виталий Кличко
Ранее Кличко поддержал заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что генерал сказал правду, однако ее не хотят слышать. «Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно», — сказал Кличко.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о достижении главной цели 2023 года в военной операции на Украине — срыва контрнаступления ВСУ. Президент Владимир Путин в декабре отмечал владение инициативой российских войск на поле боя, а также тяжелые потери, в том числе резервов, украинской стороны.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Украина Киев Виталий Кличко Россия Владимир Зеленский
Материалы по теме
Кличко раскритиковал украинские власти словами про автократию
Политика
Кличко задался вопросом о существовании Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 01 фев, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 01 фев, 16:58
Названы застройщики — лидеры по текущему строительству жилья в январе Недвижимость, 15:38
Орбан заявил, что Венгрия не претендует на печать кошерности от Украины Политика, 15:35
Мосбиржа начнет расчеты пяти новых облигационных индексов Инвестиции, 15:34
«Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым российским мультфильмом Технологии и медиа, 15:33
Суперлига предложила футбольным клубам по €100 млн за участие в турнире Спорт, 15:28
Россиянка в 19 лет вышла в полуфинал турнира WTA в Таиланде Спорт, 15:27
Зеленская выступила против принуждения украинцев к возвращению домой Политика, 15:25
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Два депутата отозвали подписи под проектом о призыве 50-летних мигрантов Политика, 15:17
Энергетики посчитали долю майнеров в энергопотреблении США Крипто, 15:15
Вход в собственную ванну или сквозной санузел: все – об умной планировке РБК и ПИК, 15:14
Путин приехал в Тулу Политика, 15:13
Зачем Whoosh фокусируется на России и что ждать от ее акций в 2024 году Pro, 15:12
МИД Франции сообщил о гибели двух граждан на Украине Политика, 15:05
Тесты, эзотерика, нейропомощники: каким стал рынок онлайн-знакомств Стиль, 15:03