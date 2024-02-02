Кличко назвал отравой для Украины выборы президента в военное время

Мэр Киева Кличко заявил, что выборы в военное время были бы отравой для Украины

Мэр Киева считает, что это может разрушить страну изнутри. Кличко призвал дождаться окончания боев, а также прекратить политические распри

Виталий Кличко (Фото: John Moore / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выборы президента Украины в военное время стали бы «отравой для страны», которая может разрушить ее изнутри.

В интервью французскому журналу Le Point Кличко спросили о его планах участвовать в президентских выборах на Украине. «Выборы в военное время были бы отравой для страны. Это разрушит Украину изнутри. Мы должны дождаться окончания войны, прежде чем устраивать их. А пока мы должны прекратить политические распри, думать о высших интересах страны и оставаться едиными. На данный момент моя единственная цель — хорошо, очень хорошо работать на благо моих сограждан», — ответил мэр Киева.

Его также попросили прокомментировать его недавнюю критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского, что, по мнению журналистов, может играть на руку России. Кличко ранее заявил, что политический режим на Украине движется к автократии, а не демократии.

«Я не критикую, я даю советы. Я чую автократический дрейф, и это меня беспокоит. Мы должны оставаться верными нашим ценностям, тем ценностям, за которые мы боремся уже десять лет и которые отличают нас от России. Когда я утверждаю, что Украине нужна большая свобода прессы, это не критика президента», — ответил он.

Еще одной причиной для противостояния Кличко с украинским руководством стала гибель людей, которые не смогли попасть в закрытое бомбоубежище в Киеве летом 2023-го. По его словам, сейчас в городе с населением 3,5 млн человек расположено 4046 укрытий, однако их должно быть в десять раз больше.

«Каждое убежище должно быть оборудовано в соответствии с конкретными стандартами, электрифицировано, проветрено, доступно и подключено к водопроводу. Это огромные затраты и работы, которые невозможно выполнить за такое короткое время. За неимением идеального решения мы должны использовать автостоянки или подвалы», — рассказал мэр Киева.

Вместе с тем, по его словам, в 2024 году в городе работают школы, транспорт, магазины, больницы, дороги и рестораны, несмотря на воздушные тревоги. На вопрос о разделении страны на Киев, где жизнь «идет своей чередой», и зонами боевых действий, Кличко ответил, что ситуация в любой момент может измениться. «Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, находящихся на передовой. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, живущих в тылу. У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности. Мы должны быть сильными не только на фронте, но и в тылу. Русские уважают силу, а не слабость», — заключил мэр Киева.

Ранее Кличко поддержал заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что генерал сказал правду, однако ее не хотят слышать. «Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно», — сказал Кличко.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о достижении главной цели 2023 года в военной операции на Украине — срыва контрнаступления ВСУ. Президент Владимир Путин в декабре отмечал владение инициативой российских войск на поле боя, а также тяжелые потери, в том числе резервов, украинской стороны.