Лавров заявил о попытках Запада сделать Зеленского «более покладистым»

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Запад пытается вернуть Киев в русло своих интересов и сделать президента Владимира Зеленского, который все чаще «отбивается от рук», более «покладистым».

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной итоговой пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал взаимодействие Запада и Украины по вопросу президентских выборов 2024 года.

«Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», — сказал министр.

Он также отметил, что Москву не сильно волнует политическая жизнь Украины, и связал решение Зеленского не проводить в этом году президентские выборы с желанием удержать власть.

В начале декабря 2023 года Зеленский заявил, что считает проведение выборов в 2024 году несвоевременным на фоне военного положения. Он также отметил, что во время конфликта у государства другие приоритеты. Устраивать голосование во время боевых действий «абсолютно безответственно», считает Зеленский.

В октябре 2023 года Лавров сказал, что Зеленский «всех достал» после того, как было отменено выступление украинского президента в парламенте Румынии.