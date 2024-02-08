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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль освободил более 70 арестованных в секторе Газа палестинцев

Израиль освободил более 70 арестованных в секторе Газа палестинцев
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Israeli Army / Reuters
Фото: Israeli Army / Reuters

Израиль освободил 71 палестинца, в том числе 19 женщин, которые находились под арестом в секторе Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.

Задержанные выехали из региона через КПП «Карем Абу Салем» («Керем-Шалом») на границе с Египтом.

WAFA со ссылкой на Общество палестинских заключенных (PPS) отмечает, что около 8,8 тыс. палестинцев продолжают находиться в заключении на территории Западного берега реки Иордан и в Иерусалиме.

По данным PPS, около 661 из них классифицированы как «незаконные комбатанты», 3,2 тыс. находятся под административным арестом.

Израиль объявил о гибели почти четверти захваченных ХАМАС заложников
Политика
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что около четверти всех заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС, — 31 из более чем 130 — погибли. В это число входят 29 человек, попавших в плен после атаки боевиков 7 октября, а также двое израильских военных, Орон Шауль и Хадар Голдин, похищенных в 2014 году.

Представитель военного крыла группировки Абу Обейда говорил, что переговоры об освобождении похищенных «бессмысленны» до прекращения огня в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицал возможность прекращения боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

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Теги
Израиль сектор Газа задержанные
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