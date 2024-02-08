Израиль освободил более 70 арестованных в секторе Газа палестинцев

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Израиль освободил 71 палестинца, в том числе 19 женщин, которые находились под арестом в секторе Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.

Задержанные выехали из региона через КПП «Карем Абу Салем» («Керем-Шалом») на границе с Египтом.

WAFA со ссылкой на Общество палестинских заключенных (PPS) отмечает, что около 8,8 тыс. палестинцев продолжают находиться в заключении на территории Западного берега реки Иордан и в Иерусалиме.

По данным PPS, около 661 из них классифицированы как «незаконные комбатанты», 3,2 тыс. находятся под административным арестом.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что около четверти всех заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС, — 31 из более чем 130 — погибли. В это число входят 29 человек, попавших в плен после атаки боевиков 7 октября, а также двое израильских военных, Орон Шауль и Хадар Голдин, похищенных в 2014 году.

Представитель военного крыла группировки Абу Обейда говорил, что переговоры об освобождении похищенных «бессмысленны» до прекращения огня в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицал возможность прекращения боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.