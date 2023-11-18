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Палестино-израильский конфликт ,  
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Группа из 170 пересекших КПП «Рафах» россиян выдвинулась в Каир

МЧС: группа из 170 пересекших КПП «Рафах» россиян выдвинулась в Каир
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Колонна граждан России, пересекших границу Египта с сектором Газа через КПП «Рафах» накануне, выдвинулась в Каир. Об этом сообщила пресс-служба российского МЧС.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в столицу Египта направляются 170 человек. В городе их ожидают сотрудники оперативного штаба МЧС, которые должны оказать им медицинскую и психологическую помощь, предоставить воду, еду и ночлег.

Всего за день 17 ноября сектор через пункт пропуска покинуло более 200 россиян, отметили в министерстве.

Границу Газы с Египтом за сутки перешла самая большая группа россиян
Политика

«Рафах» — единственный КПП на границе с Египтом, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона.

По информации МЧС, заявки на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» подали 887 россиян. К 17 ноября из зоны конфликта эвакуировали более 500 российских граждан, из них 288 тогда уже вывезли в Россию, отмечали в ведомстве.

Первая группа российских граждан покинула сектор Газа 12 ноября, более чем через месяц после начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Тогда КПП «Рафах» пересекли 70 человек. Вторая группа из 98 россиян покинулатерриторию анклава на следующий день. В ночь на 17 ноября в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет с третьей группой эвакуированных из 120 человек.

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Россиян в Москву доставляют рейсами из Каира на дежурящих там бортах МЧС.

Теги
россияне МЧС эвакуация
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