Группа из 170 пересекших КПП «Рафах» россиян выдвинулась в Каир

Колонна граждан России, пересекших границу Египта с сектором Газа через КПП «Рафах» накануне, выдвинулась в Каир. Об этом сообщила пресс-служба российского МЧС.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в столицу Египта направляются 170 человек. В городе их ожидают сотрудники оперативного штаба МЧС, которые должны оказать им медицинскую и психологическую помощь, предоставить воду, еду и ночлег.

Всего за день 17 ноября сектор через пункт пропуска покинуло более 200 россиян, отметили в министерстве.

«Рафах» — единственный КПП на границе с Египтом, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона.

По информации МЧС, заявки на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» подали 887 россиян. К 17 ноября из зоны конфликта эвакуировали более 500 российских граждан, из них 288 тогда уже вывезли в Россию, отмечали в ведомстве.

Первая группа российских граждан покинула сектор Газа 12 ноября, более чем через месяц после начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Тогда КПП «Рафах» пересекли 70 человек. Вторая группа из 98 россиян покинулатерриторию анклава на следующий день. В ночь на 17 ноября в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет с третьей группой эвакуированных из 120 человек.

Россиян в Москву доставляют рейсами из Каира на дежурящих там бортах МЧС.