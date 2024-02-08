Премьер Израиля заявил о подготовке военных к расширению операции в Газе

ЦАХАЛ после боев в Хан-Юнисе готовится проводить операции в Рафахе в секторе Газа, заявил Нетаньяху. По данным Axios, Израиль объявит о расширении операции в ответ на предложение ХАМАС о перемирии, США выразили обеспокоенность

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После города Хан-Юнис в секторе Газа, «главного оплота [палестинской исламистской группировки] ХАМАС», израильские военные готовятся к боям в городе Рафах на границе с Египтом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает The Times of Israel.

На вопрос, как армия может добиться абсолютной победы, если Израиль в настоящее время выводит войска, Нетаньяху ответил, что «это процесс, который требует времени». Он также опроверг информацию о том, что ХАМАС восстанавливает свои позиции на севере Газы — по его словам, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит там постоянные рейды по уничтожению оставшихся «осколков».

«Альтернативы военному краху [ХАМАСА] нет. Гражданского краха не будет без военного», — подчеркнул израильский премьер.

По данным Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Нетаньяху и главой Минобороны Израиля Йавом Галлантом 7 февраля выразил обеспокоенность по поводу возможного расширения военной операции израильский военных до Рафаха.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию, что во время встречи Галлант сказал Блинкену, что расширение военной операции будет реакцией на ответ ХАМАС по сделке о прекращении огня и освобождении заложников. «Ответ был составлен таким образом, чтобы заставить Израиль отвергнуть его. Позиция ХАМАС приведет к продолжению войны, и вскоре наши войска войдут в другие районы Газы», — цитирует Axios израильского министра.

Как пишет издание, США обеспокоены тем, что операция ЦАХАЛ в городе без эвакуации гражданского населения в безопасные районы приведет к массовым жертвам. Кроме того, они опасаются, что бои подтолкнут «десятки тысяч» палестинцев в Египет, что может привести к его разрыву отношений с Израилем.

Рафах — город на юге сектора Газа, граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

Рамочное соглашение было подготовлено катарским премьер-министром Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и главами разведок США, Израиля и Египта на переговорах в Париже в конце января. Документ предусматривает освобождение израильских заложников из плена ХАМАС и более продолжительное прекращение огня по сравнению с ноябрьским, когда оно продержалось неделю.

6 февраля Аль Тани сообщил, что ХАМАС дал «в целом положительный» ответ на предложение заключить второе перемирие с Израилем, хотя и оставил некоторые комментарии. Деталей он не привел. 7 октября Reuters опубликовал встречное предложение палестинской группировки, переданное Дохе.

Оно предполагает прекращение огня в три этапа по 45 дней каждый, итого 135 дней. В ходе первого этапа ХАМАС освободит заложников, Израиль выпустит палестинских женщин и детей из тюрем, также стороны проведут «непрямые переговоры» по завершению боев. На втором этапе будут отпущены все оставшиеся мужчины-заложники. На третьем состоится обмен телами и останками погибших с обеих сторон.

Израиль даст ответ в ближайшее время, заявил 7 февраля советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.