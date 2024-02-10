В Белгороде объявили ракетную опасность

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и окрестностях запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал жителей по возможности укрыться в помещениях без окон, если на улице — проследовать в укрытие.

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