Три человека пострадали при обстреле хутора в Белгородской области

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В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попала окраина хутора Понуры, в результате пострадали трое рабочих, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, мужчины получили осколочные ранения разных частей тела, их госпитализировали.

Также был поврежден экскаватор, добавил он.

Хутор Понуры расположен на юго-западе Белгородской области, чуть более чем в 2 км от границы с Сумской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий. По словам Гладкова, в Белгородской области накануне обстреляли четыре населенных пункта: села Новая Таволжанка, Тишанка и Мокрая Орловка, а также хутор Дубровка. Кроме того, в селе Дроновка дрон-камикадзе атаковал грузовик. Пострадавших во всех случаях не было.