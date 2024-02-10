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Военная операция на Украине ,  
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Три человека пострадали при обстреле хутора в Белгородской области

Гладков: трое пострадали при обстреле хутора Понуры в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попала окраина хутора Понуры, в результате пострадали трое рабочих, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, мужчины получили осколочные ранения разных частей тела, их госпитализировали.

Также был поврежден экскаватор, добавил он.

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Фото:Яндекс.Карты

Хутор Понуры расположен на юго-западе Белгородской области, чуть более чем в 2 км от границы с Сумской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий. По словам Гладкова, в Белгородской области накануне обстреляли четыре населенных пункта: села Новая Таволжанка, Тишанка и Мокрая Орловка, а также хутор Дубровка. Кроме того, в селе Дроновка дрон-камикадзе атаковал грузовик. Пострадавших во всех случаях не было.

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Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область рабочие пострадавшие хутор
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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