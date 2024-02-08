Над Белгородской областью сбили 12 украинских реактивных снарядов

РСЗО «Ольха» (Фото: Владимир Струмковский / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Средства ПВО сбили 12 украинских реактивных снарядов над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Над регионом уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха». Есть ли разрушения или пострадавшие, Минобороны не сообщило.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что снаряды сбили на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгородском районе различные повреждения зафиксировали в девяти частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены три автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада.

Ранее в Белгороде и районе дважды за день объявляли ракетную опасность. Кроме того, попало под обстрел село Ржевка, в селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал автобус, в селе Гостищево зафиксировали «прилет» в районе железнодорожного вокзала.