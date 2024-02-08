 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили 12 украинских реактивных снарядов

Минобороны: над Белгородской областью сбили 12 украинских реактивных снарядов
Сюжет
Военная операция на Украине
РСЗО &laquo;Ольха&raquo;
РСЗО «Ольха» (Фото: Владимир Струмковский / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Средства ПВО сбили 12 украинских реактивных снарядов над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Над регионом уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха». Есть ли разрушения или пострадавшие, Минобороны не сообщило.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что снаряды сбили на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет.

Власти сообщили о последствиях второй за день атаки Vampire по Белгороду
Политика
Фото:Минстрой России / VK

В Белгородском районе различные повреждения зафиксировали в девяти частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены три автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада.

Ранее в Белгороде и районе дважды за день объявляли ракетную опасность. Кроме того, попало под обстрел село Ржевка, в селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал автобус, в селе Гостищево зафиксировали «прилет» в районе железнодорожного вокзала.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Персоны
Минобороны Белгородская область снаряды ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность
Политика
ВСУ атаковали дроном-камикадзе автобус в Белгородской области
Политика
В Белгороде объявили режим ракетной опасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 17:17
«Зенит» разгромил клуб Слуцкого со счетом 6:0 Спорт, 19:26
Мосбиржа допустила к торгам акции завода «Кристалл» с 26 февраля Инвестиции, 19:24
Каким будет пятый президентский срок Ильхама Алиева Политика, 19:24
Как выбрать квартиру, где всегда будет много естественного света РБК и ПИК, 19:17
Залужный заявил об изменении стратегии украинской армии Политика, 19:16
Над Белгородской областью сбили 12 украинских реактивных снарядов Политика, 19:14
Россия опередила только Лихтенштейн по выплатам от УЕФА в сезоне 2022/23 Спорт, 19:13
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Зеленский и Залужный обсудили «обновление руководства ВСУ»⁠ Политика, 19:05
ЦБ: Сейчас ключевая ставка должна быть 16% Инвестиции, 19:04
Суд Черногории повторно отменил решение об экстрадиции До Квона Крипто, 18:57
Лидеры еврейской общины рассказал о встрече с Путиным Политика, 18:53
В УЕФА назвали опасным продолжение разговоров о допуске российских юношей Спорт, 18:47
МИД подтвердил послу Франции поддержку Россией завершения боев в Газе Политика, 18:37