Над Белгородской областью сбили 12 украинских реактивных снарядов
Средства ПВО сбили 12 украинских реактивных снарядов над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Над регионом уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха». Есть ли разрушения или пострадавшие, Минобороны не сообщило.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что снаряды сбили на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Белгородском районе различные повреждения зафиксировали в девяти частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены три автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада.
Ранее в Белгороде и районе дважды за день объявляли ракетную опасность. Кроме того, попало под обстрел село Ржевка, в селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал автобус, в селе Гостищево зафиксировали «прилет» в районе железнодорожного вокзала.
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