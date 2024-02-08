Гладков: в Белгороде и районе второй раз за день объявили ракетную опасность

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридоре, ванной, туалете или кладовой). «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и районе второй раз за день. Кроме того, в селе Новая Таволжанка с помощью дрона-камикадзе был атакован автобус, в результате один мужчина получил осколочные ранения ноги.

Позже под обстрел со стороны Украины попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадали пять человек, один из них остался без рук и ног. Повреждены один автомобиль и два частных жилых домовладения — в них выбиты стекла, повреждены фасады, кровли и заборы.

Затем система ПВО сбила один беспилотник самолетного типа в районе села Бессоновка. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, в области регулярно срабатывает система ПВО.