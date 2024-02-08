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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ атаковали дроном-камикадзе автобус в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе автобус в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
В Новой Таволжанке автобус с мирными жителями атаковал украинский дрон-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области. По его словам, пострадал один человек
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ атаковали автобус с мирными жителями в Белгородской области. Есть пострадавший, мужчину госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение», — рассказал глава региона.

Атака произошла в селе Новая Таволжанка. Ранее оно неоднократно подвергалось атакам дронов. Так, 27 января беспилотники сбросили на населенный пункт несколько боеприпасов. 7 февраля Белгород дважды обстреляли с помощью РСЗО Vampire, пострадали два человека.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Самый массовый ракетный обстрел региона произошел 30 декабря 2023 года. В результате ударов по центру Белгорода погибли 25 человек, пострадали более 100. Губернатор назвал эту атаку «самыми тяжелыми последствиями за последние два года».

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