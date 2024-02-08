В Белгороде объявили режим ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе сработали сирены предупреждения о ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Тем, кто находится на улице, губернатор рекомендовал спуститься в бомбоубежище или другое безопасное место.
Через 43 минуты после этого поста губернатор сообщил об отмене сигнала о ракетной опасности.
Накануне в Белгороде дважды объявляли о ракетной опасности.
Минобороны отчиталось о семи сбитых снарядах RM-70 Vampire.
Позже Гладков рассказал о последствиях обстрела: пострадали два человека: один из пострадавших получил баротравму, помощь ему оказали на месте, второго раненого госпитализировали с осколочным ранением головы и контузией.
Позднее в регионе уничтожили два беспилотника.
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