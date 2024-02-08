В Белгороде объявили режим ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе сработали сирены предупреждения о ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Тем, кто находится на улице, губернатор рекомендовал спуститься в бомбоубежище или другое безопасное место.

Через 43 минуты после этого поста губернатор сообщил об отмене сигнала о ракетной опасности.

Накануне в Белгороде дважды объявляли о ракетной опасности.

Минобороны отчиталось о семи сбитых снарядах RM-70 Vampire.

Позже Гладков рассказал о последствиях обстрела: пострадали два человека: один из пострадавших получил баротравму, помощь ему оказали на месте, второго раненого госпитализировали с осколочным ранением головы и контузией.

Позднее в регионе уничтожили два беспилотника.