В Пентагоне отказались обсуждать конфликт на Украине без участия Киева

Пентагон: США не будут обсуждать с Россией конфликт на Украине без участия Киева

США не будут обсуждать с Россией конфликт на Украине без участия украинского руководства. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, трансляция брифинга шла в Twitter-аккаунте ведомства.

«Мы приветствуем связи с Россией. <...> Но как сказал президент, ничего, связанного с Украиной, не будет происходить без Украины. <...> Украинцы больше всех вовлечены в это», — сказала Сингх, добавив, что руководство и жители Украины должны присутствовать в каждом «важном разговоре» об их стране.

8 ноября 2022 года пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс говорил, что контакты США с Россией касаются исключительно вопросов двусторонних отношений и не затрагивают украинский конфликт. «Мы не обсуждаем с Россией, каким может быть мир на Украине по итогам переговоров, какими могли бы быть контуры мирных договоренностей», — подчеркивал Прайс, уточняя, что украинские партнеры сами решат, с кем они будут говорить об условиях мирного договора.

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что страна не делает «ничего, что касается Украины, без участия самой Украины», говоря о переговорах с Россией по урегулированию конфликта.

С начала спецоперации российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной, однако после присоединения к России в результате референдумов ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. 17 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «киевский режим под руководством США заблокировал переговоры» с Россией.