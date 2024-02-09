Путин назвал Украину сателлитом США

Украина является сателлитом США, но Россия не отказывается от переговоров с Киевом, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на его сайте.

«Мы не отказываемся от переговоров. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня», — сказал российский лидер. Он отметил, что европейские страны, в частности, Германия, дали Украине миллиарды долларов, «огромный поток оружия идет».

«Скажите сегодняшнему руководству Украины: слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой абсурдный декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались», — отметил президент.

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