Путин назвал Украину сателлитом США
Украина является сателлитом США, но Россия не отказывается от переговоров с Киевом, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на его сайте.
«Мы не отказываемся от переговоров. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня», — сказал российский лидер. Он отметил, что европейские страны, в частности, Германия, дали Украине миллиарды долларов, «огромный поток оружия идет».
«Скажите сегодняшнему руководству Украины: слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой абсурдный декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались», — отметил президент.
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