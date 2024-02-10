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Война санкций ,  
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Посол заявил о серьезных трудностях в отношениях с Турцией из-за санкций

Посол Ерхов: в отношениях с Турцией возникли трудности после ужесточения санкций
Сюжет
Война санкций

Ужесточение санкций США в конце 2023 года вызвало серьезные трудности в торгово-экономических отношениях России и Турции, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

Посол сообщил, что дипмиссии приходится заниматься и этим вопросом помимо решения обычных задач.

Генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов в беседе с агентством назвал среди текущих проблем сложности с проведением платежей из России в турецкие банки за уже поставленные в страну турецкие товары. По словам дипломата, это наносит ущерб в первую очередь турецким поставщикам.

Буравов заверил, что российские и турецкие ведомства и компании занимаются выработкой альтернативных платежных механизмов.

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Массовые проблемы с платежами у российских компаний начались с 1 января. Турецкие экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, некоторые турецкие банки отправляли обратно в Россию уже принятые транзакции, объясняя это тем, что сделки касаются «запрещенных товаров». Турецкие финансовые организации отказывались сотрудничать с российскими, разрывали корреспондентские отношения и приостанавливали обработку платежей без формального закрытия договора.

К 1 февраля у некоторых российских компаний в Турции были закрыты счета, требования для выдачи банковских карт физлицам ужесточили.

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Перебои связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое отвечает за введение санкций. В конце декабре 2023 года американский президент Джо Байден подписал закон разрешающий вводить ограничения против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку собственности в Соединенных Штатах.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле в начале февраля сообщили, что ведут диалог с турецкими властями начет проблем с платежами.

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