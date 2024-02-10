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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил об отсутствии решения о поставках ATACMS на 300 км

Зеленский: США пока не приняли решение о передаче ATACMS дальностью 300 км
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с делегацией конгресса США заявил, что решение о поставках дальнобойных ракет ATACMS пока не принято, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Сегодня же встретился с двухпартийной делегацией конгрессменов. <...> Подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — говорится в публикации.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Как говорится на сайте компании, ATACMS — управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Политика

В середине октября 2023 года газета Wall Street Journal сообщила, что Украина получила небольшое количество дальнобойных ракет. Собеседники издания уточнили, что Киеву передали ATACMS тайно.

В тот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что украинская армия впервые использовала ATACMS. Белый дом уточнил, что дальность переданных Киеву ракет — 165 км.

Москва осуждает поставку Украине дальнобойного оружия. Глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что при получении таких ракет ВСУ российские войска будут вынуждены «отодвигать» украинскую армию «от территорий, которые являются нашей страной».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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