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Военная операция на Украине ,  
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Путин предложил США сесть за чай с блинами вместо ракет АТАСМS для Киева

Путин: вместо поставок ATACMS США следует сесть с Россией за чай с блинами
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Военная операция на Украине

Путин предложил США сесть за чай с блинами вместо ракет АТАСМS для Киева
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Руководителям США следует приехать в Россию на чаепитие с блинами вместо того, чтобы поставлять Украине ракеты ATACMS и другое вооружение. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Китае заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

«Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», — сказал Путин.

Кроме того, Путин усомнился в эффективности данных ракет на поле боя. По его словам, поставки кардинально не смогут изменить ситуацию на линии соприкосновения. Российские войска смогут отразить атаки с использованием этих ракет, считает глава государства. 

Украина долгое время просила о поставках ATACMS. The Wall Street Journal 17 октября сообщила, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. По ее данным, Украина получила небольшое количество этих ракет, оснащенных кассетными боеприпасами.

В тот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщили, что украинская армия впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS в районе города Бердянска.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование переданных дальнобойных ракет. Он отметил, что «ATACMS себя показали», а договоренности между ним и президентом США Джо Байденом «метко» выполняются.

Москва неоднократно выступала против поставок западных вооружений Украине, утверждая, что они не смогут изменить ход спецоперации, но будут способствовать затягиванию конфликта.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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