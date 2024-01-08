WSJ узнала о противодействии спецслужб Польши следователям по Nord Stream

Расследование подрывов газопроводов «Северный поток» столкнулось с саботажем со стороны некоторых польских чиновников и спецслужб, узнала WSJ. Следователи надеются, что смена правительства в Польше поможет установить истину

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Некоторые польские ведомства и спецслужбы отказались сотрудничать с международным расследованием подрыва газопроводов системы «Северный поток» и не раскрыли потенциально важные сведения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные европейских следователей.

Польские чиновники «не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые улики» о передвижениях предполагаемых диверсантов по территории страны. Следователи надеются, что новое правительство, которое пришло к власти в Варшаве в декабре, поможет пролить свет на обстоятельство взрывов.

В ходе расследования его участники пришли к выводу, что диверсия была совершена украинской командой через Польшу, но отказ Варшавы в полной мере сотрудничать затруднил выяснение ключевого факта: произошло ли нападение с ведома бывшего польского правительства или без него.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Расследованием занимаются правоохранительные органы двух этих стран и Германии, Россию к нему не допустили, МИД назвал это «махинацией» и «лохотроном».

Большинство участников расследования считают, что за диверсией стояла украинская команда, действовавшая с санкции Киева или без нее. Украина отрицает какую-либо причастность к взрывам, Россия заявила, что считает США ответственными за атаку. Вашингтон отрицает, что причастен к произошедшему.

Расследование, проведенное Германией, Данией и Швецией, установило, что трубопровод был взорван экипажем из шести человек, в который входили глубоководные дайверы, передвигавшиеся на прогулочной яхте «Андромеда». По словам следователей, во время своего рейса «Андромеда» останавливалась во всех трех странах, а также в Польше. На судне, арендованном в Германии через польскую компанию, были обнаружены следы октагона, того же взрывчатого вещества, которое, по их словам, было обнаружено на местах подводных взрывов.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

После минирования участков трубопроводов экипаж пришвартовался в польском балтийском порту Колобжег, где провел целый день. Это удалось установить после анализа данных навигационной системы судна, сообщений экипажа по мобильному телефону, спутниковых снимков и рассказов свидетелей.

Портовому служащему пятеро мужчин и женщина, которые говорили на смеси русского и украинского языков, показались подозрительными, и он предупредил полицию. 19 сентября польская пограничная служба проверила документы экипажа, который предъявил паспорта Европейского союза. В итоге им разрешили продолжить путешествие, отплыв обратно на север, где они, по словам следователей, заложили остальные мины.

Польские власти не делились этой информацией с европейскими следователями до марта 2023 года и сделали это только после того, как с ними связались их немецкие коллеги. В январе Берлин был проинформирован о пребывании яхты в Польше голландской военной разведкой, информация о которой поступила от кого-то на Украине, пишет WSJ.

Следователи рассказали, что несколько польских ведомств отказались поделиться с европейскими следователями видеозаписями подозреваемых, снятыми камерами видеонаблюдения, когда яхта была пришвартована в порту. Следователи установили, что яхта и ее экипаж находились под прицелом камер на протяжении всего их пребывания в порту.

«В то время как [польская] прокуратура и пограничная охрана <...> сотрудничали, чиновники из других ведомств, включая агентство внутренней безопасности ABW, не отвечали на запросы, запутывали или предоставляли противоречивую информацию», — рассказали собеседники WSJ.

В одном случае польские прокуроры сообщили своим европейским коллегам, что на «Андромеде» не было обнаружено взрывчатых веществ, хотя судебно-медицинская экспертиза не проводилась. Однако польская служба внутренней безопасности сообщила европейским следователям, что сотрудники пограничной службы, которые проверяли экипаж, никогда не поднимались на борт судна, что противоречит утверждению прокурора.

Польская прокуратура сначала заявила, что «Андромеда» прибыла в порт Колобжег около 16:00 19 сентября и покинула порт примерно через 12 часов. Но позже следователи выяснили, что судно на самом деле пришвартовалось в 9 часов утра после ночного путешествия из Дании.

При этом немецкие следователи ждали по меньшей мере два месяца, прежде чем добиться встречи со своими польскими коллегами в середине мая 2023 года, рассказали европейские чиновники. «Они покинули встречу с таким впечатлением, что некоторые польские коллеги не захотели или не смогли сотрудничать», — цитирует их издание.

В сентябре 2023 года один из высокопоставленных польских чиновников, курировавший польские спецслужбы, опроверг выводы о том, что за диверсией стояла команда «Андромеды». Он заявил, что экипаж не имел военной подготовки, это были обычные туристы, которые «искали развлечений».

Примерно в то же время служба внутренней безопасности Польши распространила среди европейских следователей предполагаемые разведданные о том, что «Андромеда» была связана с российским шпионом, который, как они утверждали, стоял за атакой.

Если Польша как член НАТО скрывала информацию о нападении на союзника, то это может подорвать доверие к Североатлантическому альянсу, который «сталкивается с одним из самых серьезных испытаний с момента его создания», отмечает газета. Для Москвы любые действия Польши, намекающие на ее причастность к диверсии, могут быть расценены как агрессивный шаг НАТО.