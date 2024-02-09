 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
0 

Semafor узнал о встрече Карлсона со Сноуденом и Тарой Рид в Москве

Semafor: журналист Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид в Москве
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон в Москве встретился с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом и экс-помощницей американского президента Тарой Рид, сообщил портал Semafor со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников портала, Карлсон встретился с ними 8 февраля, перед вылетом из столицы. Журналист несколько часов говорил со Сноуденом, а с Рид записал отдельную пленку с интервью. Сам Карлсон назвал информацию о двух встречах «полной ложью», уточняет Semafor.

Посол назвал бредом данные о гонораре Карлсону за интервью с Путиным
Политика
Такер Карлсон

В 2013 году Эдвард Сноуден, тогда работавший техническим сотрудником Агентства национальной безопасности, передал прессе материалы, свидетельствующие о слежке спецслужб США за гражданами через ведущие интернет-компании, включая Google и Apple. Вашингтон обвинил его в шпионаже и краже государственной собственности, за что ему грозит 30 лет тюрьмы.

В том же году Сноуден получил в России убежище, а через год — трехлетний вид на жительство, который по окончании был продлен. В 2020 году ему дали бессрочный вид на жительство, а в 2022 году он получил российский паспорт.

Тара Рид в 2020 году выдвинула против президента США Джо Байдена обвинения в изнасиловании. По ее словам, это произошло в 1993 году, когда Байден еще был сенатором. Рид утверждала, что он положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера в коридоре сената США.

Байден, будучи тогда кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, опроверг обвинения

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 1 февраля 2024 года. Позже он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. Карлсон объяснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, а западные СМИ после начала военной операции «не потрудились» взять интервью у российского лидера.

Журналист анонсировал публикацию материала на своем сайте в 2:00 мск 9 февраля.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Такер Карлсон США Эдвард Сноуден Джо Байден
Материалы по теме
В ЕС опровергли подготовку санкций против Карлсона за интервью с Путиным
Политика
Журналист Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью у Путина
Политика
Экс-премьер Бельгии пригрозил Карлсону санкциями ЕС за интервью с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Из горящего дома на севере Москвы эвакуировали около 400 человек Общество, 03:02
Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО Политика, 02:57
Движение по дублеру Ленинградского проспекта перекрыли из-за пожара Общество, 02:55
Путин назвал Украину сателлитом США Политика, 02:53
Путин ответил Карлсону на вопрос, кто взорвал Nord Stream: «Вы, конечно» Политика, 02:30
Путин заявил, что у России нет интереса в войне с Польшей или Латвией Политика, 02:19
Путин заявил о желании решить конфликт с Украиной путем переговоров Политика, 02:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США Политика, 02:13
Собянин прокомментировал пожар в жилом доме в Москве Город, 02:09
Semafor узнал о встрече Карлсона со Сноуденом и Тарой Рид в Москве Политика, 01:55
К тушению пожара в доме на севере Москвы привлекли вертолеты Общество, 01:52
Пожар на крыше шестиэтажки на севере Москве. Видео Общество, 01:28
Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о хранении секретных бумаг Политика, 01:11
На севере Москвы загорелась крыша жилого дома на площади 4 тыс. кв. м Общество, 01:11