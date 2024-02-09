Semafor узнал о встрече Карлсона со Сноуденом и Тарой Рид в Москве

Американский журналист Такер Карлсон в Москве встретился с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом и экс-помощницей американского президента Тарой Рид, сообщил портал Semafor со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников портала, Карлсон встретился с ними 8 февраля, перед вылетом из столицы. Журналист несколько часов говорил со Сноуденом, а с Рид записал отдельную пленку с интервью. Сам Карлсон назвал информацию о двух встречах «полной ложью», уточняет Semafor.

В 2013 году Эдвард Сноуден, тогда работавший техническим сотрудником Агентства национальной безопасности, передал прессе материалы, свидетельствующие о слежке спецслужб США за гражданами через ведущие интернет-компании, включая Google и Apple. Вашингтон обвинил его в шпионаже и краже государственной собственности, за что ему грозит 30 лет тюрьмы.

В том же году Сноуден получил в России убежище, а через год — трехлетний вид на жительство, который по окончании был продлен. В 2020 году ему дали бессрочный вид на жительство, а в 2022 году он получил российский паспорт.

Тара Рид в 2020 году выдвинула против президента США Джо Байдена обвинения в изнасиловании. По ее словам, это произошло в 1993 году, когда Байден еще был сенатором. Рид утверждала, что он положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера в коридоре сената США.

Байден, будучи тогда кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, опроверг обвинения.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 1 февраля 2024 года. Позже он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. Карлсон объяснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, а западные СМИ после начала военной операции «не потрудились» взять интервью у российского лидера.



Журналист анонсировал публикацию материала на своем сайте в 2:00 мск 9 февраля.