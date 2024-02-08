Посол назвал бредом данные о гонораре Карлсону за интервью с Путиным

Посол Антонов: Карлсон не получал гонорар за интервью с Путиным, это чепуха

Такер Карлсон (Фото: Tucker Carlson Network / Reuters)

Утверждения о том, что американский журналист Такер Карлсон получил гонорар за интервью с президентом России Владимиром Путиным, — бред и чепуха, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха. Это такой еще один пример двойных стандартов», — отметил посол.

Антонов рассказал, что в последние дни в российское посольство в США звонят и спрашивают, посещал ли Карлсон диппредставительство перед тем, как поехать в Москву, и дали ли ему какие-либо поручения. В ответ посол спросил, почему поправку к Конституции США о свободе слова «могут использовать одни и запрещено делать другим».

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 1 февраля. Позже он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. Карлсон объяснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, а западные СМИ после начала военной операции «не потрудились» взять интервью у российского лидера.

Журналист анонсировал публикацию материала на своем сайте в 2:00 мск 9 февраля.