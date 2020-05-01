Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 00:03
Минкомсвязи предложило открыть книжные магазины в мае Общество, 17:28 В Старом Осколе сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда Общество, 17:20 Как прошли акции 1 мая при пандемии. Фоторепортаж Общество, 17:20  В КПРФ назвали провокацией прерванную полицейскими акцию в Ростове Общество, 17:18 Кремль заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина Общество, 17:12 Байден отверг обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании Политика, 17:10 В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил Общество, 17:08 Бывший капитан МЮ предложил доиграть чемпионат Англии за границей Спорт, 16:57 Регулятор в ФРГ пригрозил «Северному потоку-2» ограничениями по праву ЕС Экономика, 16:55 В Москве за нарушение режима самоизоляции выписали более 30 тыс. штрафов Общество, 16:49 ФАС выявила почти десятикратное завышение цен на маски оптовой фирмой Общество, 16:45 Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету Экономика, 16:29 Лучший бомбардир «Витязя» в КХЛ ушел из команды Спорт, 16:23 Полиция остановила в Ростове пытавшихся устроить автопробег коммунистов Общество, 16:15
Новости без коронавируса ,  
0 

Байден отверг обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании

Кандидат в президенты от Демократической партии и бывший вице-президент Джозеф Байден опроверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

«Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что это никогда, никогда не происходило», — ответил он на соответствующий вопрос журналистке.

Байден добавил, что не помнит ни одной жалобы со стороны женщины.

Обвинения в изнасиловании против него выдвинула бывшая сотрудница Байдена Тара Рид. По ее словам, это произошло в 1993 году, когда Байден еще был сенатором. Она утверждает, что он положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера. При этом женщина и Байден, по ее словам, находились в коридоре сената США.

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Политика

В начале апреля стало известно, что Джо Байден стал единственным кандидатом Демократической партии США на президентских выборах после того, как его соперник — сенатор от Вермонта Берни Сандерс — отказался от продолжения борьбы за право быть выдвинутым кандидатом от партии.

Теги: Джо Байден, обвинение, изнасилование
Материалы по теме
Джозеф Байден стал единственным кандидатом американских демократов
Политика
Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов
Политика
Трамп назвал «невероятным возвращением» результаты Байдена на праймериз
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter