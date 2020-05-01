Байден отверг обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании

Кандидат в президенты от Демократической партии и бывший вице-президент Джозеф Байден опроверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

«Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что это никогда, никогда не происходило», — ответил он на соответствующий вопрос журналистке.

Байден добавил, что не помнит ни одной жалобы со стороны женщины.

Обвинения в изнасиловании против него выдвинула бывшая сотрудница Байдена Тара Рид. По ее словам, это произошло в 1993 году, когда Байден еще был сенатором. Она утверждает, что он положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера. При этом женщина и Байден, по ее словам, находились в коридоре сената США.