Песков заявил о конфликтах в Киеве после сообщений об отставке Залужного

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

В Кремле следят за ситуацией с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, «пока много вопросов», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«У киевского режима много проблем, там все неладно — это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима», — сказал он.

29 января украинские СМИ, в частности, «Интерфакс-Украина» и Censor.net, сообщили о возможной отставке Залужного. Однако Минобороны Украины на фоне этих появления данных опубликовало сообщение: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда». Затем информацию опроверг и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что в этот день прошла встреча президента Владимира Зеленского и Залужного, на которой глава государства предложил главкому уйти в отставку. Залужный не стал писать рапорт об отставке, но заявил, что Верховный главнокомандующий имеет право «решать, с кем ему работать». Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», пишет издание.

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