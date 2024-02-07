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Военная операция на Украине ,  
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Швейцария начала расследование из-за возможной продажи дронов Украине

Швейцария начала расследование возможной продажи Киеву дронов в обход эмбарго
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: destinus.com
Фото: destinus.com

Швейцария инициировала расследование с целью выяснить, продавала ли местная компания Destinus беспилотники Украине в обход эмбарго на продажу оружия воюющим государствам, заявила «РИА Новости» официальный представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Франсуаза Шанц.

Так Шанц ответила на просьбу прокомментировать заявление основателя Destinus, экс-владельца «Техносилы» Михаила Кокорича, что его компания продает Украине сотни беспилотников. С таким утверждением глава компании выступил в январе в интервью французскому журналу Challenges. Кокорич был гражданином России. В январе он сообщил об отказе от паспорта из-за «фундаментального несогласия» с политикой российских властей.

«SECO не может занять позицию в данный момент. В настоящее время выясняется, было ли нарушено швейцарское законодательство», — сказала агентству Шанц.

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Фото:Александр Ратушняк / Reuters

После начала военной операции на Украине страна отказалась поставлять оружие обоим сторонам конфликта, сославшись на нейтральный статус. В то же время Берн присоединился к санкциям ЕС против России и решил соблюдать введенный западными странами потолок цен на российскую нефть.

Швейцарское законодательство допускает вовлеченность местных компаний в международные производственно-сбытовые цепочки оборонной промышленности. Европейские производители могут поставлять Киеву технику, вооружение, если доля компонентов швейцарского производства в них ниже определенного порога. Однако передавать Украине оружие, технику исключительно швейцарского производства запрещено.

Destinus зарегистрирована в Швейцарии в городе Пайерн.

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