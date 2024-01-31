Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза, сообщил Федеральный совет республики.
«Федеральный совет 31 января принял дополнительные санкции против России», — говорится в публикации. Новые меры вступят в силу 1 февраля.
Среди них — поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов, а также некоторых товаров, которые приносят «значительный доход» России, в частности, чугуна и сжиженного нефтяного газа.
Запрещен экспорт в Россию товаров, которые могут укрепить российский промышленный сектор, — химикаты, часть двигателей для беспилотников, станки и детали машин.
Российским гражданам и физлицам, проживающим в России, запрещено управлять компаниями в Швейцарии, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов.
В секторе услуг будет действовать запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями, промышленного проектирования и производства. Правительство сделало исключение для российских «дочек» швейцарских компаний.
Евросоюз в декабре 2023 года обнародовал 12-й пакет санкций против России. Вскоре Швейцария расширила санкционные списки, включив в них еще 147 физических и юридических лиц. Всего под санкциями этой страны находятся свыше 1,4 тыс. физлиц и 291 организация.
Российская сторона заявила, что Швейцария, присоединяясь к европейским санкциям, утратила нейтральный статус.
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