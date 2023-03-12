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В Швейцарии призвали Европу уважать позицию по поставкам оружия Украине

Президент Швейцарии Берсе отверг претензии Европы из-за отказа поставлять оружие Украине
Швейцария не может изменить свою позицию и действующее законодательство из-за просьбы европейских стран содействовать поставкам оружия на Украину, считает президент страны Ален Берсе

Франция, Германия, Нидерланды и другие страны, ожидающие от Швейцарии содействия в передаче оружия Украине, должны с уважением отнестись к политике нейтралитета Берна, заявил газете Neue Zürcher Zeitung швейцарский президент Ален Берсе.

По его словам, Швейцария уважает позицию европейских стран по вопросу поставок вооружения Киеву. «Я также верю, что нас поймут, если мы объясним, как формируется наша позиция. Она основана на нашей приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно», — сказал Берсе.

Он счел неуместным заявление посла Франции Фредерика Журнеса, что своей позицией Швейцария ставит под угрозу самооборону Европы. «Именно потому, что мы нейтральны и не допускаем передачи оружия в зоны боевых действий, мы можем многое сделать для этого континента», – сказал Берсе.

Говоря о запросе Берлина на реэкспорт швейцарского вооружения Украине, президент отметил, что он поступил как раз в тот момент, когда в самой Германии застопорилась дискуссия о поставках немецкого оружия.

Действующий закон об оружии, сказал Берсе, стал результатом длительного процесса и нацелен на то, чтобы швейцарское оружие не появлялось в зонах боевых действий.

«Просто сказать, что Швейцария должна сейчас все изменить, независимо от правовой основы, это невозможно. Вы не можете ожидать этого от Швейцарии», – подчеркнул он.

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Нейтралитет не означает равнодушия со стороны Швейцарии, считает Берсе. По его словам, легкого выхода из ситуации нет и когда-нибудь придется вести переговоры с Россией, причем, сказал он, чем раньше – тем лучше.

Швейцария декларирует нейтральный статус и после начала военной операции на Украине отказалась поставлять оружие обоим сторонам конфликта. В то же время Берн присоединился к санкциям ЕС против России и решил соблюдать введенный западными странами потолок цен на российскую нефть. При этом в правительстве Швейцарии несколько раз заявляли, что не видят юридических оснований для поддержки Киева за счет замороженных российских активов. Дискуссия о том, чтобы оказать помощь Украине таким путем ведется в ЕС, но пока достичь соглашения об этом не удалось. 

Посол России в Берне Сергей Гармонин позитивно оценивал позицию Швейцарию по отказу конфисковать замороженные в стране российские активы. В то же время МИД заявлял, что Швейцария не может играть роль посредника в урегулировании конфликта, поскольку присоединилась к санкциями против Москвы.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Швейцария поставки оружия
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