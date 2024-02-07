Такера Карлсона внесли в украинскую базу данных «Миротворец»

Такер Карлсон (Фото: Tucker Carlson Network / Reuters)

Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, внесен в украинскую базу данных «Миротворец».

Его карточка появилась на сайте еще в июне 2023 года.

Составители базы считают, что журналист «участвует в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также «манипулирует общественно значимой информацией».

В базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт создали в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда.

Такер Карлсон прилетел в Москву в начале февраля. Он взял интервью у президента России Владимира Путина, чтобы показать американцам позицию Москвы в украинском конфликте.

Журналист подчеркнул, что западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.

По словам Карлсона, он приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США». В разговоре с «Известиями» он заявил, что не чувствует вины за интервью и не считает себя предателем. Некоторые американские политики и представители СМИ потребовали арестовать журналиста.

В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью Карлсону. По данным Wall Street Journal, материал выйдет 8 февраля.