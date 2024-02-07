Маск призвал арестовать всех угрожающих Такеру Карлсону

Илон Маск (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Тех, кто выступает в поддержку репрессий в отношении американского журналиста Такера Карлсона из-за его визита в Москву, нужно арестовать, заявил бизнесмен Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter).

Ранее некоторые американские политики и представители СМИ потребовали ареста журналиста из-за его позиции, заявив, что он может стать «пропагандистом Кремля».

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — написал в ответ Маск и призвал «выслушать» журналиста.

Такер Карлсон прилетел в Москву 1 февраля. Позднее он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у Путина.

В материале он хочет донести до американцев позицию России, пояснил журналист. Карлсон в разговоре с «Известиями» заявил, что не чувствует вины за интервью и не считает себя предателем.

Российские власти не стали комментировать визит американского журналиста.