Маск призвал арестовать всех угрожающих Такеру Карлсону
Тех, кто выступает в поддержку репрессий в отношении американского журналиста Такера Карлсона из-за его визита в Москву, нужно арестовать, заявил бизнесмен Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter).
Ранее некоторые американские политики и представители СМИ потребовали ареста журналиста из-за его позиции, заявив, что он может стать «пропагандистом Кремля».
«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — написал в ответ Маск и призвал «выслушать» журналиста.
Такер Карлсон прилетел в Москву 1 февраля. Позднее он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у Путина.
В материале он хочет донести до американцев позицию России, пояснил журналист. Карлсон в разговоре с «Известиями» заявил, что не чувствует вины за интервью и не считает себя предателем.
Российские власти не стали комментировать визит американского журналиста.
Такер Карлсон — американский телеведущий консервативных взглядов, который долгое время работал на Fox News. Его уволили с телеканала в конце апреля 2023 года.
Карлсон известен поддержкой Республиканской партии, газета The New York Times назвала его «любимым ведущим» 45-го президента США Дональда Трампа.
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