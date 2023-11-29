 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Казахстане бойцу «Вагнера» дали срок за участие в боях на Украине

Казахстанца отправили в тюрьму за участие в боях на Украине в составе ЧВК
Бойца ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубрак» осудили в Казахстане по статье о наемничестве и нарушении территориальной целостности Украины. Он воевал под Бахмутом и получил ранение. Заработанные им деньги конфисковали
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Казахстане бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в конфликте на Украине, сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды.

Press.kz уточняет, что его имя — Алексей Шомполов, он уроженец Красноярского края, но имеет гражданство Казахстана.

Его признали виновным по ст 170.3 УК (участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства).

Суд постановил, что Шомполов в марте через «ВКонтакте», будучи у себя дома в карагандинском поселке Топар, узнал и затем согласился за денежное вознаграждение вступить в «Вагнер» для участия в боях на Украине, после чего отправился в Россию для тренировок. В конце апреля его направили в Бахмут (Артемовск), где он принял участие в боевых действиях и получил ранение.

Мужчина признал вину, суд учел его чистосердечное раскаяние. Средства, полученные от ЧВК, конфисковали.

В ЧВК ему дали позывной «Зубрак», пишет Press.kz. По сведениям издания, он воевал под Бахмутом с 24 апреля по 13 мая в составе артиллерийской группы, но при обстреле получил ранение локтя и был доставлен в больницу Луганска. От «Вагнера» он получил 235 тыс. руб.

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за поджог дома с гибелью двух женщин
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
До ₽400 тыс.: какова цена ошибки при ведении воинского учета
Все сложилось: почему вернулась мода на телефоны-«раскладушки»
Почему мы следим за бывшими и как перестать это делать
Убираем «синдром собаки»: как пройти собеседование на английском

В суде мужчина пытался объяснить свои действия незнанием законов. По его словам, когда заключал контракт с «Вагнером», юрист заверил, что он «не нарушает законов другой страны, так как в Украине ведется не война, а проводится специальная операция по освобождению мирного населения».

В Казахстане не впервые преследуют тех, кто участвовал в боях на Украине. Весной Комитет национальной безопасности республики сообщал о десяти уголовных делах, открытых из-за этого против граждан Казахстана. Ведомство не уточнило, на чьей стороне сражались подозреваемые. По статье 172 УК Казахстана за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрено заключение сроком от пяти до девяти лет.

Казахстан не поддержал присоединение Россией Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, однако воздерживался во время голосований в ООН по резолюциям, осуждающих Москву. Власти Казахстана настаивают на необходимости достижения прочного мира на Украине.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Казахстан ЧВК Вагнер Украина
Материалы по теме
Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за поджог дома с гибелью двух женщин
Общество
Великобритания внесла ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций
Политика
В Кремле отказались считать резонанс дел исключением для помилования
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Эксперты обсудили конкуренцию и кооперацию на платежном рынке Отрасли, 11:47
Спикер Рады назвал слухами сообщения о конфликте Зеленского и Залужного Политика, 11:44
Дары «Востока»: как новая трасса улучшит жизнь россиян Национальные проекты, 11:41
30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет «Бизнес Фест» РБК+, 11:41
Премиум для двигателя: как найти качественное масло Autonews, 11:41
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 11:41
Ставки на спорт предлагают вернуть тотализаторам. Что нужно знать Спорт, 11:41
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
ФСБ завела дело из-за разглашения коммерческой тайны АвтоВАЗа Общество, 11:40
Как российская торговая сеть формирует полезные привычки россиян Тренды, 11:38
МВД объявило подозреваемого в убийстве двух россиянок в Турции в розыск Общество, 11:38
InsurTech с заботой о людях: каким будет страхование в будущем Новая экономика, 11:37
Философия простора: каким будет квартал небоскребов, вдохновленный горами РБК Недвижимость, 11:35
В Казахстане бойцу «Вагнера» дали срок за участие в боях на Украине Политика, 11:33
Десять модных трендов для мужчин и женщин из коллекций ЦУМа Стиль, 11:31