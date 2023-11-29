Казахстанца отправили в тюрьму за участие в боях на Украине в составе ЧВК

В Казахстане бойцу «Вагнера» дали срок за участие в боях на Украине

Бойца ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубрак» осудили в Казахстане по статье о наемничестве и нарушении территориальной целостности Украины. Он воевал под Бахмутом и получил ранение. Заработанные им деньги конфисковали

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Казахстане бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в конфликте на Украине, сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды.

Press.kz уточняет, что его имя — Алексей Шомполов, он уроженец Красноярского края, но имеет гражданство Казахстана.

Его признали виновным по ст 170.3 УК (участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства).

Суд постановил, что Шомполов в марте через «ВКонтакте», будучи у себя дома в карагандинском поселке Топар, узнал и затем согласился за денежное вознаграждение вступить в «Вагнер» для участия в боях на Украине, после чего отправился в Россию для тренировок. В конце апреля его направили в Бахмут (Артемовск), где он принял участие в боевых действиях и получил ранение.

Мужчина признал вину, суд учел его чистосердечное раскаяние. Средства, полученные от ЧВК, конфисковали.

В ЧВК ему дали позывной «Зубрак», пишет Press.kz. По сведениям издания, он воевал под Бахмутом с 24 апреля по 13 мая в составе артиллерийской группы, но при обстреле получил ранение локтя и был доставлен в больницу Луганска. От «Вагнера» он получил 235 тыс. руб.

В суде мужчина пытался объяснить свои действия незнанием законов. По его словам, когда заключал контракт с «Вагнером», юрист заверил, что он «не нарушает законов другой страны, так как в Украине ведется не война, а проводится специальная операция по освобождению мирного населения».

В Казахстане не впервые преследуют тех, кто участвовал в боях на Украине. Весной Комитет национальной безопасности республики сообщал о десяти уголовных делах, открытых из-за этого против граждан Казахстана. Ведомство не уточнило, на чьей стороне сражались подозреваемые. По статье 172 УК Казахстана за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрено заключение сроком от пяти до девяти лет.

Казахстан не поддержал присоединение Россией Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, однако воздерживался во время голосований в ООН по резолюциям, осуждающих Москву. Власти Казахстана настаивают на необходимости достижения прочного мира на Украине.