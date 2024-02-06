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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Эксклюзив

Германия приняла отличное от Швеции решение по расследованию Nord Stream

Генпрокуратура ФРГ: расследование по «Северным потокам» продолжается
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Подрыв «Северных потоков»
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Эксклюзивы РБК
Генпрокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на «Северных потоках», заявили РБК в ведомстве. Швеция решила закончить расследование и представить выводы. Росси ожидает «вердиктов и решений» Стокгольма, заявляли в Кремле
Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года&nbsp;
Место утечки на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года  (Фото: Danish Defense Ministry / Global Look Press)

Генпрокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на «Северных потоках», заявили РБК в ведомстве. «Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется, — отметили там.

5 февраля офис шведского прокурора Матса Юнгквиста, который ведет расследование инцидентов на газопроводах в Балтийском море, сообщил, что в ближайшее время он примет по нему решение — «следует ли закрыть дело, выдвинуть обвинения или потребовать, чтобы кого-то задержали». По информации SZ, Швеция скорее всего объявит о прекращении следствия по взрывам на «Северных потоках». Предполагается, что это связано с невозможностью установления подозреваемых.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Москва с интересом ожидает «вердиктов и решений» Стокгольма.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. При этом Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрывают Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

В октябре 2022 года Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) объявила о завершении расследования на газопроводах в Балтийском море. Следователи пришли к выводу, что на трубопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Стокгольм заявил о признаках «серьезного саботажа» на «Северных потоках». При этом шведская сторона не назвала причастных к инциденту.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В Генпрокуратуре ФРГ на запрос РБК о возможном обмене информации со Стокгольмом заявили, что «принципиально не раскрывают детали международного сотрудничества».

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На прямой линии в декабре президент России Владимир Путин заявлял, что газопроводы «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием». До этого глава государства уже возлагал ответственность за подрыв газопроводов на «англосаксов». США и Великобритания отвергали эти обвинения. По мнению российского президента, за подрывом стоят государства, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины.

В западных СМИ также появляются версии о причастности Киева к инциденту в Балтийском море. The Washington Post и Der Spiegel писали, что центральную роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» играл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский. По данным источников обоих изданий, полковник не занимался планированием операции, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников», которые подчинялись главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о непричастности Киева к подрыву газопроводов.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

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Мария Васильева
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