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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Германия нашла новые улики на связываемой с подрывом Nord Stream яхте

Германия обнаружила новые улики на связываемой с подрывом «Северных потоков» яхте
На яхте, которая, как подозревают немецкие следователи, причастна к подрывам на «Северных потоках», нашли следы подводных взрывчатых веществ. По версии Берлина, судно могли использовать для транспортировки взрывчатки

Германия обнаружила следы подводных взрывчатых веществ в образцах, взятых с яхты, которая, как подозревает Берлин, «могла использоваться для транспортировки взрывчатых веществ» для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», сообщили немецкие власти Совету Безопасности ООН в совместном с Швецией и Данией письме, передает Reuters.

Взрывы на российских газопроводах произошли осенью прошлого года, расследованием занимаются Германия, Дания и Швеция, поскольку это случилось в их исключительных экономических зонах.

В совместном письме говорится, что Германия расследует «подозрительный фрахт парусной яхты», которая была арендована таким образом, чтобы «скрыть личность настоящего фрахтователя». Берлин все еще выясняет точный курс судна.

«Есть подозрение, что судно, о котором идет речь, возможно, использовалось для транспортировки взрывчатых веществ, которые взорвались на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». <...> Согласно экспертным оценкам, не исключено, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые проложены по морскому дну на глубине около 70-80 м», — говорится в письме о расследовании Германии.

Тем не менее, пока расследования трех стран не завершены и предсказать, когда это произойдет, невозможно, отмечается в документе. «На данный момент невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно в отношении вопроса о том, было ли руководство инцидентом со стороны государства или государственного субъекта», — сказано в письме о расследовании Берлина.

В расследовании Германии фигурирует компания Feeria Lwowa, зарегистрированная в Варшаве и арендовавшая яхту «Андромеда» у немецкой компании. У Feeria Lwowa нет ни сотрудников, ни офисов, ни сайта — «подозрительно похоже на подставную фирму», писали немецкие СМИ. В расследовании рассматриваются версии о причастности граждан Украины.

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Кроме того, позже источники The Wall Street Journal, знакомые с ходом расследования, рассказали, что немецкие следователи все больше склоняются к тому, что яхта «Андромеда» действительно замешана в произошедшем: она проплывала над каждым местом, где позже произошел взрыв. Согласно полученным немецкими следователями уликам, яхту арендовали с помощью базирующегося в Варшаве турагентства, которое, «по-видимому, является частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой».

В Польше опровергли причастность к произошедшему государственных учреждений, однако не исключили, что польские компании могли быть связаны с подрывом.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрывы на газопроводах на «англосаксов». США и Великобритания опровергли свою причастность. О возможном участии в подрыве «проукраинской группировки» весной писали The New York Times, Die Zeit и Washington Post. Киев отрицает свое отношение к взрывам.

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Германия Северный поток Северный поток 2 яхта взрывчатка
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